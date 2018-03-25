З Майдану на Донбас: у Києві відбулася прем'єра документального фільму "Перша сотня"

У рамках фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA відбулася прем'єра фільму "Перша сотня" авторів Ярослава Пілунського, Юрія Грузінова та Юлії Шашкової. Стрічка відкрила національну конкурсну програму.

Переповнений зал на 400 місць. Жодного вільного місця. "Перша сотня" детально розповідає про події Революції Гідності та початок війни на Донбасі через історії людей, які стали їх активними учасниками і першими вийшли на боротьбу проти системи, а згодом – проти зовнішнього ворога.

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Сотні людей прийшли на прем'єру документального фільму "Перша сотня"

Знімальна група працювала в самісінькому центрі подій – на Майдані під час Революції Гідності пліч-о-пліч з активістами "Першої сотні" та на Донбасі з першими добровольцями. Головні герої фільму – учасники історичних подій – постають перед глядачами без німба над головою. Автори їх не ідеалізували і на пряму не втручалися у події.

Це два постійні почуття, які борються. Незалежний погляд на події, відсторонений, і участь в цьому процесі. Напевно, це було найважче під час зйомок – вийти за рамки своєї громадянської позиції і бути незалежним спостерігачем,

– розповів після перегляду співавтор фільму Ярослав Пілунський.



Ярослав Пілунський – один із авторів фільму

Автори кінострічки розповіли, що одразу ж взяли курс на зйомку документального кіно.

Ідея була одразу зрозумілою. Ми просто почали занурюватися всередину подій. А яким буде фінал – ми не знали до самого кінця. Ми віддали життю право писати цей сценарій,

– каже Ярослав Пілунський.

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У фільмі немає прямих інтерв’ю, автори постійно спостерігають за героями осторонь. В свою чергу, учасники документального кіно дуже близько підпустили до себе знімальну групу. На камеру не фальшивили, бо просто її не помічали. Тепер зі сміхом пригадують події 2014-го.



Презентація документального фільму "Перша сотня"

"Спочатку вони казали, що все запікають і все, що не потрібно – виріжуть. А якщо серйозно, то я їх не помічав, тому що не до них було. Вистачало роботи. Вони там бігали… єдине, що доводилось кричати "Слава, стрибай звідти!"... Приїхали з бронежилетами і касками. Я сказав: "Хлопці, мені не до вас. Хочете знімати – знімайте, тільки не чіпайте мене". В машину посадили і поїхали. Головне, що там не забули", – тепер жартома згадує події літа 2014-го один з головних героїв фільму Андрій Янченко.



Головні герої фільму "Перша сотня"

Андрій Янченко та його дружина Євгенія – одні з центральних героїв документальної стрічки. Під час Революції Гідності чоловік був заступником сотника першої сотні Самооборони Майдану, згодом очолив 42 сотню "Львівська брама". А вже в квітні, після перемоги Євромайдану, почав створювати добровольчий батальйон "Київська Русь", який здебільшого складався з учасників революції.

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Євгенія увесь час була поруч із чоловіком. На Майдані надавала постраждалим медичну допомогу, згодом поїхала на фронт як медик-волонтер. Їхня подружня історія – про війну, боротьбу, любов і нове життя, яке зародилося під простріляним небом Донбасу.



Головні герої фільму – Андрій Янченко та його дружина Євгенія

"Перша сотня" – це історія країни без зайвого пафосу і простими словами. Здебільшого, нецензурними. Тому фільм через велику кількість лайки можуть не допустити у всеукраїнський прокат. Ведуться переговори. А попереду у творчої команди міжнародні фестивалі. Зокрема, "Першу сотню" покажуть на Берлінале та на міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі.

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Стрічка добряче освіжає пам'ять. Через 4 роки з початку війни просто необхідно нагадати як перші добровольці їхали на фронт. З дорожніми сумками, без належної форми і підготовки. В кросівках і з пакетами "Мівіни" в рюкзаку. Але з непохитною вірою в добро і справедливість.

Проект "Перша сотня" став одним із переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно. Держпідтримка фільму склала майже 2 мільйони гривень, становить 50% загальної вартості фільму.

Дивіться відео трейлеру документального фільму "Перша сотня":

Ювілейний 15-ий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA триватиме у Києві до 30 березня. Покази відбуваються в кінотеатрах "Жовтень", "Україна" та в Креативному просторі IZONE. Ознайомитися з програмою можна на сайті фестивалю.