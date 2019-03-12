З мостом і місцями для сну: офіс Grammarly від українського Balbek Bureau

Команда українського архітектора Слави Балбека Balbek Bureau на славу попрацювала над дизайном офісу міжнародної компанії Grammarly в центрі Києва.

Grammarly є однією з найвпізнаваніших українських компаній зі штаб-квартирою у Сан-Франциско.

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Ця онлайн-платформа на основі штучного інтелекту заснована українцями, допомагає мільйонам людей по всьому світу перевіряти грамотність письмової англійської.

Над київським офісом Grammarly на 14-поверсі столичного бізнес-центру працювала команда відомого українського архітектора Слави Балбека.

Про незвичайний інтер'єр приміщення написало авторитетне архітектурне онлайн-видання ArchDaily.

Чим особливий Grammarly Kyiv?

На вході в гігантський офіс площею понад 1300 квадратів відвідувачів вітає "розумне", яке реагує на рух і вітає чи проводжає людину словами "write the future".



Інтер'єр офісу Grammarly Kyiv

Інтер'єр виконаний у теплій кольоровій палітрі, з використанням екологічно чистих матеріалів.

Структура офісу передбачає зонування простору на робочі зони. Кожен з 6 офісів виконаний в іншій кольоровій гамі. У кожній з них розроблені спеціальні звукоізольовані приміщення для клієнтів.



Кольорові зони в офісі Grammarly Kyiv

Ключовим елементом офісу і своєрідною його "родзинкою" став... 90-метровий міст. Він об'єднує різні функціональні зони в єдиний життєвий цикл і є символом зв'язку між офісами у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Києві.



Міст як символ об'єднання міст в офісі Grammarly Kyiv

На окремих ділянках цього мосту облаштовані зони для відпочинку, звідки відкривається чудові краєвиди на робочий процес.

Grammarly Kyiv працює в режимі 24/7, окрім тематичних місць для відпочинку тут передбачена навіть кімната для сну.



Кімната для сну в офісі Grammarly Kyiv