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      З мостом і місцями для сну: офіс Grammarly від українського Balbek Bureau

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      Команда українського архітектора Слави Балбека Balbek Bureau на славу попрацювала над дизайном офісу міжнародної компанії Grammarly в центрі Києва.

      Grammarly є однією з найвпізнаваніших українських компаній зі штаб-квартирою у Сан-Франциско.

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      Ця онлайн-платформа на основі штучного інтелекту заснована українцями, допомагає мільйонам людей по всьому світу перевіряти грамотність письмової англійської.

      Над київським офісом Grammarly на 14-поверсі столичного бізнес-центру працювала команда відомого українського архітектора Слави Балбека.

      Про незвичайний інтер'єр приміщення написало авторитетне архітектурне онлайн-видання ArchDaily.

      Чим особливий Grammarly Kyiv?

      На вході в гігантський офіс площею понад 1300 квадратів відвідувачів вітає "розумне", яке реагує на рух і вітає чи проводжає людину словами "write the future".

      Офіс Київ Балбек Grammarly
      Інтер'єр офісу Grammarly Kyiv

      Інтер'єр виконаний у теплій кольоровій палітрі, з використанням екологічно чистих матеріалів.

      Структура офісу передбачає зонування простору на робочі зони. Кожен з 6 офісів виконаний в іншій кольоровій гамі. У кожній з них розроблені спеціальні звукоізольовані приміщення для клієнтів.

      офіс дизайн Балбек Київ Інтер'єр Grammarly Kyiv
      Кольорові зони в офісі Grammarly Kyiv

      Ключовим елементом офісу і своєрідною його "родзинкою" став... 90-метровий міст. Він об'єднує різні функціональні зони в єдиний життєвий цикл і є символом зв'язку між офісами у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Києві.

      офіс Київ Балбек міст Grammarly Kyiv
      Міст як символ об'єднання міст в офісі Grammarly Kyiv

      На окремих ділянках цього мосту облаштовані зони для відпочинку, звідки відкривається чудові краєвиди на робочий процес.

      Grammarly Kyiv працює в режимі 24/7, окрім тематичних місць для відпочинку тут передбачена навіть кімната для сну.

      офіс Київ балбек кімната для сну Grammarly Kyiv
      Кімната для сну в офісі Grammarly Kyiv

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      Теги: Дизайн Знай наших! Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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