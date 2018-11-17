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      З нагоди дня студента львівських левів одягли у мантії: яскраві фото та відео

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      17 листопада у Міжнародний день студента у Львові свій вигляд трішки змінили три міські леви, а все тому, що вони приміряли студентські мантії.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Це вже багаторічна традиція міста одягати таке вбрання на левів. Зокрема, його сьогодні приміряв і найбільший міський лев, якого звели до 100-річчя ЗУНР.

      львів
      Найбільший міський лев

      Приємно, що наш лев після того, як став пластуном, став ще студентом. За нашою доброю традицією студентський мер, який починає свою каденцію, автоматично отримує статус радника міського голови. Старе місто лева має завжди драйв і енергію – це молоді люди, студенти, які штовхають це місто вперед. Живіть на повну, любіть на повну і робіть все, що вважаєте за потрібне,
      – сказав мер Львова Андрій Садовий.

      садовий
      Мер міста Львова Андрій Садовий

      львів
      Львів

      "Те, що ми посвятили найбільшого лева у Львові – це стане вагомою підтримкою у русі студентських організацій у Львові. Є в тому певний символізм, адже лев – це символ Львова, студентів у місті є дуже багато. Те, що ми зробили є вагомим внеском у студентський рух нашого міста", – розповів студентський мер Олександр Николяк.

      садовий
      Студентська рада Львова

      львів
      День студента у Львові

      У цей день всім студентам запропонували цікавий флешмоб – вони приносять книги до міської ратуші, у кожній пишуть побажання, обмінюються один з одним, а після того як її прочитали – роблять пост у мережі Facebook про те, чому її варто прочитати, чим вона їх здивувала і передають наступному читачеві.

      Теги: Новини України Новини Львова студенти Освіта
      Джерело: 24 канал
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