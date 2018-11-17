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      З нагоди дня студента львівських левів одягли у мантії: яскраві фото та відео

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      17 листопада у Міжнародний день студента у Львові свій вигляд трішки змінили три міські леви, а все тому, що вони приміряли студентські мантії.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Це вже багаторічна традиція міста одягати таке вбрання на левів. Зокрема, його сьогодні приміряв і найбільший міський лев, якого звели до 100-річчя ЗУНР.

      львів
      Найбільший міський лев

      львів
      Львів

      "Те, що ми посвятили найбільшого лева у Львові – це стане вагомою підтримкою у русі студентських організацій у Львові. Є в тому певний символізм, адже лев – це символ Львова, студентів у місті є дуже багато. Те, що ми зробили є вагомим внеском у студентський рух нашого міста", – розповів студентський мер Олександр Николяк.

      львів
      День студента у Львові

      У цей день всім студентам запропонували цікавий флешмоб – вони приносять книги до міської ратуші, у кожній пишуть побажання, обмінюються один з одним, а після того як її прочитали – роблять пост у мережі Facebook про те, чому її варто прочитати, чим вона їх здивувала і передають наступному читачеві.

      Теги: Новини України Новини Львова студенти Освіта
      Джерело: 24 канал
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