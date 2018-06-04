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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

З нагоди прем’єри нових "Зоряних війн" Nissan випустив кросовер, схожий на космічний корабель

Авто24 357 Читать новость на русском

Автовиробник не зміг оминути гучну прем’єру "Хан Соло: Зоряні війни" і випустив з цієї нагоди новий автомобіль! Стилізований Nissan нагадує зореліт – його оснастили алюмінієвими накладками, антеною, лазерною гарматою, а також додали три потужні сабвуфера.

Rolls-Royce Cullinan – "найлюксовіший" позашляховик у світі

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Цікаво, який позашляховик можна вважати найлюксовішим? Свого часу таким називали "Бентлі Бентаяга". Але нещодавно виробники презентували неперевершений "Роллс-Ройс Каллінен"!


Rolls-Royce Cullinan

І якщо вже цікавитись історією цього авто, варто згадати, що батьком Каллінена вважають позашляховик "Бентлі Домінатор". Це британський розкішний автомобіль з 90-х, створений спеціально для султана Брунея! Тож і "Бентлі Бентаяга", і "Домінатор",і "Роллс-Ройс Каллінен", беззаперечно, люксові автомобілі для вишуканого життя зі смаком.

Теги: Авто24 Авто 24 Авто
Джерело: 24 Канал
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