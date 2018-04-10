З нагоди весілля принца Гаррі та Меган Маркл створили парфум
Британський парфумерний будинок Floris London створив аромат для королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл.
З відомим брендом королівська сім'я співпрацює з 1820 року. Floris London є постачає парфумерії для британського королівського двору, а також щорічно випускає аромат в честь дня народження королеви Єлизавети II, пише Harper's Bazaar.
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За даними парфумерного будинку, аромат для весілля принца Гаррі і Меган Маркл не з'явиться у вільному продажу і буде представлений виключно в рамках приватної колекції для королівської сім'ї.
Виробник описує парфум, як унісекс-аромат, який міцно асоціюється з теплими спогадами про бриз Середземного моря, сонячне світло і чисту мерехтливу воду. В основі парфумерної композиції – морські і цитрусові ноти.
Незважаючи на те, що парфумерний будинок створив своє творіння спеціально до дня весілля Гаррі і Меган, не виключено, що наречена вибере інший парфум в цей особливий для неї день. Раніше вона повідомляла, що є великою прихильницею парфумів, але не любить експериментувати, вважаючи за краще користуватися перевіреними духами-фаворитами.
"Я обожнюю духи. Я люблю духи настільки сильно, що якщо забуваю скористатися ними перед виходом з дому, то завжди повертаюся", – розповідала Маркл в інтерв'ю. Серед її улюблених ароматів – Oribe Côte d'Azur Eau de Parfum – популярний аромат під назвою Лазурний берег від бренду професійного догляду за волоссям Oribe, а також Wild Bluebell і Wood Sage & Sea Salt від англійського бренду селективної парфумерії Jo Malone.