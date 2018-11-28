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      "З нами знову просто зіграли": глава парламенту Словаччини не вірить в агресію РФ на Азові

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      Глава словацького парламенту Андрей Данко
      Глава словацького парламенту Андрей Данко / фото з відкритих джерел

      Глава словацького парламенту, Національної ради, Андрей Данко вважає, що українська влада може приховувати правду про конфлікт в Азовському морі 25 листопада. За його словами, наразі Словаччина не може дати однозначну відповідь щодо ситуації поблизу Керченської протоки.

      Данко вважає, що може тиснути лише на те, щоб Україна та Росія сіли за спільний стіл переговорів, передає "Європейська правда".

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      Також очільник словацького парламенту натякнув, що йому важко довіряти Україні після випадку із фейковим вбивством журналіста Аркадія Бабченка.

      Я не людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями, Україна обманула з померлим журналістом. Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайтно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій. Зараз важливий мир між Україною і Росією,
      – сказав Данко.

      Про Данко відомо, що він націоналіст, який у 2017 році відвідав Держдуму РФ. Там він говорив про дружбу словаків і росіян, називав санкції проти Росії марними та фотографувався з "другом" – спікером Держдуми В'ячеславом Володіним.

      Наразі невідомо, чи відповідає позиція Данко позиції словацького уряду.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини політики Україна – Росія Словаччина
      Джерело: 24 Канал
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