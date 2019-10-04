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      З наступного року російськомовні школи перейдуть на українську мову, – Новосад

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      Ганна Новосад
      Ганна Новосад / kmu

      Починаючи з вересня 2020 року усі російськомовні школи в Україні переведуть на викладання українською мовою. Школи національних меншин також перейдеть на українську, але з 2023 року.

      Міністерка освіти та науки Ганна Новосад розповіла про такі плани МОН в ефірі телеканалу "Прямий".

      Цікаво: У Міносвіти планують змінити систему фінансування вишів

      Російськомовні школи ще є, проте з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, які належать до мов Європейського Союзу – з вересня 2023 року. Власне і тих, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в цих школах, які переважно навчатимуться українською мовою все одно зберігатиметься можливість вивчати свій предмет – рідну мову рідною мовою,
      – розповіла Новосад.

      Варто зазначити, що наразі у Міносвіти немає стратегії щодо мовного питання на окупованих територіях Донбасу. Новосад також наголосила, що уряд переважно націлений на вирішення в першу чергу гуманітарних питань.

      Раніше міністерка освіти зазначила, що збирається продовжити реформу системи освіти, розпочату попередниками, а серед її пріоритетів – дошкільне навчання та адаптація до світу, що швидко змінюється.

      Новосад про перехід російськомовнтх шкіл на українську:

       

      blog_ava
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      3 жовтня
      1663
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Ганна Новосад Освіта мовне питання Новини Росії Україна – Росія Міністерство освіти та науки України
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