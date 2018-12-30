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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      З наступного року українці зможуть давати згоду на донорство після смерті

      46 Читать новость на русском
      Трансплантація органів
      Трансплантація органів / Фото з соцмереж

      З 1 січня 2019 року кожен повнолітній українець матиме можливість письмово підтвердити, що бажає або ж навпаки, відмовляється бути донором після смерті. Крім того, громадяни зможуть визначити відповідальну за це рішення особу.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

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      Порядок надання згоди на донорство ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 27 грудня. Порядок затверджує письмові форми для українців, які хочуть або ж ні після своєї смерті бути донорами. Ці форми вноситимуться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.

      Трансплантація органів
      В Україні дозволили передавати органи на трансплантацію після смерті

      Зокрема, йдеться про:

      • письмову згоду на донорство після смерті;
      • письмову незгоду на донорство після смерті;
      • заяву про призначення уповноваженого представника, який прийматиме рішення про донорство у разі смерті людини (має бути засвідчена підписом уповноваженого представника);
      • заяву про відкликання уповноваженого представника;
      • заяву про незгоду бути уповноваженим представником;
      • заяву про згоду на прижиттєве донорство;
      • заяву про відкликання згоди на прижиттєве донорство.

      Кількість заяв, які може подати громадянин, є необмеженою. Після подачі нової, попередня заява буде анульовуватися. Тобто протягом життя людина може змінювати свою думку.

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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