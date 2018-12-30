З наступного року українці зможуть давати згоду на донорство після смерті

З 1 січня 2019 року кожен повнолітній українець матиме можливість письмово підтвердити, що бажає або ж навпаки, відмовляється бути донором після смерті. Крім того, громадяни зможуть визначити відповідальну за це рішення особу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також: День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров

Порядок надання згоди на донорство ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 27 грудня. Порядок затверджує письмові форми для українців, які хочуть або ж ні після своєї смерті бути донорами. Ці форми вноситимуться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації.



В Україні дозволили передавати органи на трансплантацію після смерті

Зокрема, йдеться про:

письмову згоду на донорство після смерті;

письмову незгоду на донорство після смерті;

заяву про призначення уповноваженого представника, який прийматиме рішення про донорство у разі смерті людини (має бути засвідчена підписом уповноваженого представника);

заяву про відкликання уповноваженого представника;

заяву про незгоду бути уповноваженим представником;

заяву про згоду на прижиттєве донорство;

заяву про відкликання згоди на прижиттєве донорство.

Кількість заяв, які може подати громадянин, є необмеженою. Після подачі нової, попередня заява буде анульовуватися. Тобто протягом життя людина може змінювати свою думку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.