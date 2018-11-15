З наступного сезону в чемпіонаті Англії з'являться відеоповтори
Клуби англійської Прем'єр-ліги узгодили введення системи відеоповторів VAR.
Система повинна запрацювати вже з наступного сезону, інформує Sky Sports.
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Що цікаво, у квітні клуби АПЛ проголосували проти введення повторів. Наразі VAR в Англії використовували тільки в деяких матчах Кубка Англії і Кубка англійської ліги.
Таким чином, на сьогодні чемпіонат Англії – єдиний з топ-5 ліг Європи, де не використовують систему відеоповторів.
Нагадаємо, що УЄФА анонсував введення VAR у Лізі чемпіонів із сезону 2019/20.
Джерело: 24 Канал
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