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      З наступного сезону в чемпіонаті Англії з'являться відеоповтори

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      Система відеоповторів може з'явитися у чемпіонаті Англії
      Система відеоповторів може з'явитися у чемпіонаті Англії / skysports.com

      Клуби англійської Прем'єр-ліги узгодили введення системи відеоповторів VAR.

      Система повинна запрацювати вже з наступного сезону, інформує Sky Sports.

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      Що цікаво, у квітні клуби АПЛ проголосували проти введення повторів. Наразі VAR в Англії використовували тільки в деяких матчах Кубка Англії і Кубка англійської ліги.

      Таким чином, на сьогодні чемпіонат Англії – єдиний з топ-5 ліг Європи, де не використовують систему відеоповторів. 

      Нагадаємо, що УЄФА анонсував введення VAR у Лізі чемпіонів із сезону 2019/20.

       

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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