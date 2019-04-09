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      З незаконними балконами і прибудовами у Києві боротимуться радикально

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      У Києві планують демонтувати 21 незаконну прибудову
      У Києві планують демонтувати 21 незаконну прибудову / Фото із соцмереж

      У Києві планують демонтувати понад 20 незаконних прибудов до будинків.

      Як інформує Департамент міського благоустрою КМДА, з початку року було видано 13 доручень на демонтаж 21 прибудови до будинків.

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      Усі ці прибудови є незаконними, оскільки не отримали жодної дозвільної документації. У кожного будинку є паспорт фасаду, де зазначені усі архітектурні елементи та їхні розміри.

      Керівник профільного департаменту КМДА зазначив, що уже готують проект рішення Київради щодо заборони добудов, зміни форми вікон і балконів та встановлення кондиціонерів на фасадах архітектурних пам'яток.

      Чи можна узаконити прибудову? Що стосується прибудов до перших поверхів будинків, то у власників має бути підстава, щоб зайняти цю земельну ділянку.

      Далі за процедурою розробляються вихідні дані та обов'язковим є дозвіл на початок будівельних робіт.

      Лише після цього можливе будівництво та введення в експлуатацію.

      На початку квітня вперше в історії України у Львові почали зносити незаконно збудований 7-поверховий житловий будинок. Його демонтаж планують закінчити до кінця квітня.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво КМДА Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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