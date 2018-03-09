З нічного клубу в Харкові евакуювали півтори тисячі осіб: у поліції назвали причину

У центрі Харкова з нічного клубу Galaktika у зв'язку з повідомленням про ймовірне замінування евакуювали 1500 осіб, проте бомбу так і не знайшли.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

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"Близько 03:05 до поліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про бомбу в розважальному закладі на вулиці Серпня, 23 в центральному Шевченківському районі міста. На місце виїхали слідчі, експерти-вибухотехніки і кінологи. З будівлі евакуювали 1500 осіб. Експерти перевірили близько 1 700 кв. м площі приміщення. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин не виявлено", – розповіли правоохоронці.

Наразі слідчим вирішується питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

У Поліції додали, що продовжують шукати осіб, які причетні до неправдивого нічного виклику.



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