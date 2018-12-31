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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      З Новим роком, Україно: Усик українською відзначився неочікуваним вітанням

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      Олександр Усик українською привітав співвітчизників з Новим роком
      Олександр Усик українською привітав співвітчизників з Новим роком / Getty Images

      Український абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик знову привітав українців з новорічними святами. І що цікаво, зробив він це українською мовою.

      Відповідне відео з його зверненням до фанатів з’явилося на його сторінці в Instagram.

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      "Дорогi співвітчизники! Напередодні Нового року хочу побажати вам здоров'я, сил, наснаги, посмішок", – зазначив боксер.

      Також Усик закликав усіх поважати та любити один одного.

      "Нехай у вас, у нас, у всіх все буде добре. Миру вам i добра. З Новим роком, Україно!" – додав Олександр.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Олександр Усик став найкращим боксером світу у 2018 році за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини України Спорт Бокс Олександр Усик мовне питання
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 31 грудня 2018
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