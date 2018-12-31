З Новим роком, Україно: Усик українською відзначився неочікуваним вітанням

Український абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик знову привітав українців з новорічними святами. І що цікаво, зробив він це українською мовою.

Відповідне відео з його зверненням до фанатів з’явилося на його сторінці в Instagram.

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"Дорогi співвітчизники! Напередодні Нового року хочу побажати вам здоров'я, сил, наснаги, посмішок", – зазначив боксер.

Також Усик закликав усіх поважати та любити один одного.

"Нехай у вас, у нас, у всіх все буде добре. Миру вам i добра. З Новим роком, Україно!" – додав Олександр.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Олександр Усик став найкращим боксером світу у 2018 році за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).