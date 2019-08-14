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      З Одеси до Будапешта за 15 євро: новий авіарейс від Ryanair

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      Ryanair – найбільша лоукост-авіакомпанія Європи
      Ryanair – найбільша лоукост-авіакомпанія Європи / Ілюстративне фото

      Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair із 29 жовтня 2019 року відкриє сьомий напрямок для польотів з Одеси. Цього разу за порівняно невеликі гроші можна буде відвідати столицю Угорщини – Будапешт.

      Рейси з Одеси до Будапешта будуть двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. Про це повідомила прес-служба Ryanair. Квитки вже доступні на офіційному сайті авіакомпанії.

      Раніше Ryanair обіцяла, що вдвічі збільшить кількість маршрутів за рік

      До слова, ірландський лоукостер вже літає з Одеси до польського Кракова, а з жовтня почне літати до Берліна у Німеччину і до польських міст Вроцлав, Гданськ, Катовіце та Познань.

      Лоукост
      Одразу з першого рейсу доступні дешеві квитки – від 15 євро (430 гривень)

      Зауважимо, що Ryanair – найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її створили в Ірландії в 1985 році, а у 2018 році Ryanair офіційно почав працювати в Україні. Загалом Ryanair здійснює рейси у 33 країнах Європи та африканському Марокко. В арсеналі компанії – 434 літаки.

      До теми про авіацію: 24 канал підготував інфографіку про найпунктуальніші авіакомпанії в україні

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      Теги: Новини України авіація Новини Одеси Ryanair
      Джерело: 24 канал
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