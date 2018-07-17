З одеської колонії втекли в'язні

В Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів.

Про це йдеться у повідомлені головного управління поліції в Одеській області.

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Правоохоронці розшукують:

Запорожана Івана 1997 року народження, засудженого за крадіжку;

Куспіса Владислава 1995 року народження, засудженого за статтями "Крадіжка" та "Порушення недоторканності житла";

Загорняка В’ячеслава 1992 року народження, засудженого за статтею "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".