З одеської колонії втекли в'язні
В Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів.
Про це йдеться у повідомлені головного управління поліції в Одеській області.
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Правоохоронці розшукують:
Запорожана Івана 1997 року народження, засудженого за крадіжку;
Куспіса Владислава 1995 року народження, засудженого за статтями "Крадіжка" та "Порушення недоторканності житла";
Загорняка В’ячеслава 1992 року народження, засудженого за статтею "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".
Джерело: 24 Канал
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