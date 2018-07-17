13:15
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

З одеської колонії втекли в'язні

512 Читать новость на русском
Втеча з колонії Одеси
Втеча з колонії Одеси / uanews.odessa.ua

В Одесі близько 4:00 ранку 17 липня з колонії втекли троє в'язнів.

Про це йдеться у повідомлені головного управління поліції в Одеській області.

Читайте також: У колонії на окупованій Луганщині померли двоє в'язнів через отруєння газами

Правоохоронці розшукують:

Запорожана Івана 1997 року народження, засудженого за крадіжку;

Куспіса Владислава 1995 року народження, засудженого за статтями "Крадіжка" та "Порушення недоторканності житла";

Загорняка В’ячеслава 1992 року народження, засудженого за статтею "Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом".

 

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
сьогодні, 13:00 Які доленосні рішення для бізнесу прийняла Рада на останній сесії: огляд законів
Тетяна Острікова 65
Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
сьогодні, 12:01 Рецепт борьбы с Путиным: сделайте так, чтобы цена войны для РФ в Украине была слишком высокой
Блог Соцмережі 620
Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
сьогодні, 10:01 Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
Настя Сукач 1805
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
сьогодні, 09:05 Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
5 8121
За какие права украинцы готовы биться?
сьогодні, 08:40 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 1056
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Курс валют на 21 березня: долар та євро різко втратили у ціні
 21 березня , 08:30
Савченко відмовилась від проходження поліграфу
 5 квітня , 14:21
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто24
21 лютого , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук