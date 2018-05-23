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З одним із символів фіналу Ліги чемпіонів у Києві сталася прикрість: фото

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Один із м'ячів, установлених до фіналу Ліги чемпіонів у Києві, здувся
Один із м'ячів, установлених до фіналу Ліги чемпіонів у Києві, здувся / "Інформатор"

Спеціально до фіналу футбольної Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", у Києві поблизу Бесараської площі було встановлено великий надувний м'яч, щоправда 23 з цією конструкцією стався конфуз – вона здулася та повисла на фіксувальних стропах.

Про це пише ресурс "Інформатор"

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"До знаменної футбольної події величезні надувні м'ячі встановили по всьому центру столиці. Але один з них не дочекався старту заходу та "засумував", перетворившись на гумовий млинець, що повис на мотузках", – іронічно зазначають журналісти.

ЛЧ, Ліга чемпіонів, фінал, Київ, футбол, курйоз, м'яч
Інцидент стався на Бесарабській площі у Києві 

Причина, чому таке трапилося, не називається, щоправда у виданні припустили, що винними у цьому можуть бути хулігани, яким захотілося його проткнути.

Крім того, як підкреслюється у матеріалі, хтось міг здійснити спробу викрадення конструкції під покровом ночі, пошкодивши її в процесі, або ж виною інциденту могла стати погано закріплена заглушка, через яку поступово виходило повітря.

ЛЧ, Ліга чемпіонів, фінал, Київ, футбол, курйоз, м'яч
У підсумку лігочемпіонівський м’яч перетворився на гумовий млинець, що повис на мотузках

Також представники ресурсу очікують, що найближчим часом символічний лігочемпіонівський м’яч усе ж полагодять.

Нагадаємо, у рамках фіналу Ліги чемпіону на Хрещатику у Києві діятиме велика фан-зона з розважальною програмою. А на Контрактовій площі під час фіналу буде пряма трансляція гри.

Щодо самої головної гри сезону у Європі, то вона відбудеться між іспанським "Реалом" і англійським "Ліверпулем". 

Теги: Реал – Ліверпуль Новини спорту Новини України Ліга чемпіонів Новини Києва Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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