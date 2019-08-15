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      З офісами, готелем і магазинами: багатофункціональний міст збудують у Сербії

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      Багатофункційональний міст збудують у сербському місті Нови Сад
      Багатофункційональний міст збудують у сербському місті Нови Сад / Dezeen.com

      У сербському місті Нови Сад мають намір збудувати незвичний міст. Споруда не лише з'єднуватиме два береги Дунаю.

      Всередині мосту з романтичною назвою Elbow Shadow (з англійської буквально – "вигин тіні") буде повноцінний громадський простір.

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      Важко повірити, але у конструкції над водою з'являться офіси, магазин і навіть невеликий готель. Над проектом карколомної споруди працювало бюро ARCVS.

      Чим надихались дизайнери? Наснагою для його створення стали відомі європейські переправи доби Відродження, зокрема, знаменитий Понте-Веккьо у Флоренції та міст Ріальто у Венеції.

      міст Понте-Веккьо Флоренція
      Міст Понте-Веккьо у Флоренції

      Подібної будови споруди досі можна відшукати на річкових каналах Сербії.

      Прототипом також слугував Варадинський міст у Нови Сад, який був зруйнований під час бомбардувань Югославії у 1999 році і відновлений у 2000 році.

      Новий міст архітектори пропонують збудувати поруч з промисловим портом, який на кільканадцять метрів вище за течією.

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      Що буде всередині мосту? На території мосту загальною площею понад 4 тисяч квадратів комерційна нерухомість буде поєднана з громадською інфраструктурою.

      За задумом архітекторів, офісно-готельний комплекс буде тісно пов'язаний з пішохідно-велосипедною площею поруч. Таким чином, офіси та магазини перетворяться в суспільно важливий об'єкт з видом на Дунай.

      Додатковий рівень площею 2500 м² формуватиме сталева решітка мосту довжиною 80 м і висотою 10 м. Спіральні пандуси з обох сторін дозволяють пішоходам і велосипедистам неспішно насолоджуватись красивими панорамами міста.

      Як виглядатиме міст від бюро ARCVS у Сербії: дивіться фото

       

      Порівняйте, як виглядає міст-музей між двома берегами у Китаї.

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      Теги: Будівництво Новини нерухомості Новини нерухомості світу Сербія Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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