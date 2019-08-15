З офісами, готелем і магазинами: багатофункціональний міст збудують у Сербії

У сербському місті Нови Сад мають намір збудувати незвичний міст. Споруда не лише з'єднуватиме два береги Дунаю.

Всередині мосту з романтичною назвою Elbow Shadow (з англійської буквально – "вигин тіні") буде повноцінний громадський простір.

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Важко повірити, але у конструкції над водою з'являться офіси, магазин і навіть невеликий готель. Над проектом карколомної споруди працювало бюро ARCVS.

Чим надихались дизайнери? Наснагою для його створення стали відомі європейські переправи доби Відродження, зокрема, знаменитий Понте-Веккьо у Флоренції та міст Ріальто у Венеції.



Міст Понте-Веккьо у Флоренції

Подібної будови споруди досі можна відшукати на річкових каналах Сербії.

Прототипом також слугував Варадинський міст у Нови Сад, який був зруйнований під час бомбардувань Югославії у 1999 році і відновлений у 2000 році.

Новий міст архітектори пропонують збудувати поруч з промисловим портом, який на кільканадцять метрів вище за течією.

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Що буде всередині мосту? На території мосту загальною площею понад 4 тисяч квадратів комерційна нерухомість буде поєднана з громадською інфраструктурою.

За задумом архітекторів, офісно-готельний комплекс буде тісно пов'язаний з пішохідно-велосипедною площею поруч. Таким чином, офіси та магазини перетворяться в суспільно важливий об'єкт з видом на Дунай.

Додатковий рівень площею 2500 м² формуватиме сталева решітка мосту довжиною 80 м і висотою 10 м. Спіральні пандуси з обох сторін дозволяють пішоходам і велосипедистам неспішно насолоджуватись красивими панорамами міста.

Як виглядатиме міст від бюро ARCVS у Сербії: дивіться фото

Порівняйте, як виглядає міст-музей між двома берегами у Китаї.