09:45
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти не для українців
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

З окупованого Криму експортують зерно до Сирії

156 Читать новость на русском
Експорт зерна
Експорт зерна / agravery.com

З липня 2017 року по травень 2018 року з окупованого Криму до Сирії російська влада поставила не менше 170 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: В окупованому Криму – масштабна пожежа: горить санаторій

Інформаційне агентство відзначає, що Сирія через бойові дії страждає від нестачі пшениці, а західні трейдери відмовилися працювати з президентом країни Башаром Асадом.

Окупаційний "заступник прем'єр-міністра" Криму Георгій Мурадов нагадав, що РФ не підтримує режим санкцій проти Сирії, тому країни можуть "вільно працювати".

Судна доставили зерно з Криму до сирійського порту Тартус, де у РФ є військово-морська база. Інші вантажі пішли до Лівану, після чого були перенаправлені до Сирії, уточнюється в публікації.

При цьому сирійська влада не може заплатити за зерно з Криму грошима, тому розраховуються оливковою олією і овочами.

Крим за останній рік наростив експорт зерна до Сирії в рамках домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президенту Сирії Башару Асаду дають надійне джерело поставок пшениці,
– повідомляє інформагентство.

На запит агентства щодо збільшення експорту зерна з Криму в Міністерстві сільського господарства Росії відповіли, що це стало можливим завдяки кращим врожаям на тлі держпідтримки регіону з РФ.

Україна вважає, що поставки з Криму порушують західні санкції, тому подала скаргу до Міжнародної морської організації, яка базується в Лондоні.

Нагадаємо, цього літа фермери у степовій частині окупованого Криму, яка найбільше страждає від посухи, почали масово бурити свердловини. Це піднімає рівень засолення (мінералізації) ґрунтових вод. Раніше 24 канал повідомив, що посуха у Криму може призвести до погодинної подачі води на всій території окупованого півострова.

Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Новини Криму Зерно Експорт Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:31 Погрози вбити, порнозірка на трибуні і селфі з Кріштіану Роналду – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
234
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сьогодні, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 710
Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
21 червня, 22:59 Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
759
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 червня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 2144
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
21 червня, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
1128
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук