З окупованого Криму експортують зерно до Сирії

З липня 2017 року по травень 2018 року з окупованого Криму до Сирії російська влада поставила не менше 170 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє Reuters.

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Інформаційне агентство відзначає, що Сирія через бойові дії страждає від нестачі пшениці, а західні трейдери відмовилися працювати з президентом країни Башаром Асадом.

Окупаційний "заступник прем'єр-міністра" Криму Георгій Мурадов нагадав, що РФ не підтримує режим санкцій проти Сирії, тому країни можуть "вільно працювати".

Судна доставили зерно з Криму до сирійського порту Тартус, де у РФ є військово-морська база. Інші вантажі пішли до Лівану, після чого були перенаправлені до Сирії, уточнюється в публікації.

При цьому сирійська влада не може заплатити за зерно з Криму грошима, тому розраховуються оливковою олією і овочами.

Крим за останній рік наростив експорт зерна до Сирії в рамках домовленостей, які забезпечують анексованому РФ півострову ринок збуту для надлишків урожаю, а президенту Сирії Башару Асаду дають надійне джерело поставок пшениці,

– повідомляє інформагентство.

На запит агентства щодо збільшення експорту зерна з Криму в Міністерстві сільського господарства Росії відповіли, що це стало можливим завдяки кращим врожаям на тлі держпідтримки регіону з РФ.

Україна вважає, що поставки з Криму порушують західні санкції, тому подала скаргу до Міжнародної морської організації, яка базується в Лондоні.

Нагадаємо, цього літа фермери у степовій частині окупованого Криму, яка найбільше страждає від посухи, почали масово бурити свердловини. Це піднімає рівень засолення (мінералізації) ґрунтових вод. Раніше 24 канал повідомив, що посуха у Криму може призвести до погодинної подачі води на всій території окупованого півострова.