З ONUKA стався конфуз на концерті у Львові: відео
У Львові стартував VIII міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, в рамках якого виступив гурту ONUKA.
Під час виконання однієї з композицій з лідеркою гурту Натою Жижченко стався невеликий конфуз – у неї відпала антена на передавачі і всі музиканти зупинили виконання.
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Проте Ната не розгубилася і забрала навушники з передавачем у бандуриста і ONUKA заново виконала пісню.
Відео з конфузом ONUKA на Leopolis Jazz Fest
ONUKA – це спільний проект українського саунд-продюсера і музиканта Євгена Філатова (The Maneken) та Нати Жижченко. Музика гурту поєднує електроніку і українські етно мотиви.
Джерело: 24 Канал
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