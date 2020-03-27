З опівночі з Польщі привезли 7,5 тисяч людей, тисячі чекають на кордоні, – Держприкордонслужба

Україна закриває державний кордон 27 березня, однак люди на пропускних пунктах продовжують прибувати, щоб встигнути повернутися додому. Особливо критична ситуація на кордоні з Польщею. Там з опівночі до 12:00 вже встигли перевезти автобусами 7,5 тисяч людей. Всім на кордоні проводять температурний скринінг та роздають пам'ятки та згоду на добровільну самоізоляцію.

Прикордонники наразі працють у посиленому режимі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу.

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► Закриття пішого сполучення

Він нагадав, що від 16 березня відповідно до рішення уряду було припинено пішохідне сполучення в 49 пунктах пропуску.

"Але ми чітко розуміли і бачили, що з того моменту продовжують прибувати громадяни до пунктів пропуску суміжних країн без транспортних засобів. Ще з того часу Держприкордонслужба організувала роботу разом із органами місцевої влади і погоджувала всі питання щодо руху автобусів, які виділили місцеві органи влади з прикордонниками суміжних країн. Автобуси курсували і забирали тих людей, які прибували в пішому порядку до пунктів пропуску суміжних країн", – пояснив Демченко.

► Різке збільшення кількості пасажиропотоку

Речник Держприкордонслужби зазначив, що протягом 26 березня вони зафіксували збільшення пасажиропотоку, і особливо людей, які прибувають в пункти пропуску, аби перетнути кордон у пішому порядку.

"Якщо 25 березня було забезпечено перевезення від кордону 3800 осіб, які пішки прибули для оформлення. То за 26 березня їхня кількість становила 6500 осіб", – наголосив Демченко.

► Ситуація на кордоні з Польщею

За словами речника, станом на 12:00 27 березня приблизно 4 тисячі очікували на пункті пропуску з польського боку.

"Фактично, у нас з Польщею на кордоні діє тільки три напрямки, де можна перетнути кордон загалом: Ягодин, Краківець, Рава-Руська. Автобуси продовжували і продовжують курсувати зараз. З опівночі до 12:00 було перевезено майже 7500 осіб. Люди, які станом на 12:00 прибули та очікували на автобуси, мають з розумінням поставитися до ситуації, тому що всі вирішили перетнути кордон масово", – підкреслив Демченко.

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► Посилена робота прикордонників

Як зазначив речник, Держприкордонслужба робить все можливе, аби якомога швидше забрати людей, які без транспортних засобів є на кордоні і очікують на оформлення. "Ми додатково розгортаємо мобільні місця для роботи нашого персоналу. Інспектори, фактично, працюють понаднормово і роблять все можливе, щоб всі громадяни могли перетнути кордон. Люди мають це розуміти", – сказав Демченко.

► Як перевіряють на ознаки коронавірусу

"Окрім прикордонного контролю здійснюються і додаткові профілактичні заходи. Аби не допустити поширення коронавірусу, всі громадяни проходять температурний скринінг. Якщо будуть виявлені ознаки захворювання, таких людей буде відразу передано медикам. Відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України, від 22 березня люди почали отримувати на кордоні пам'ятки і згоду на добровільну самоізоляцію", – пояснив Демченко.

Черги на кордоні з Україною / Скріншоти