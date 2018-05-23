Привітання зі святом останнього дзвоника від батьків, школярів, вчителів та директора школи

Останній дзвоник в Україні у 2018 році традиційно пройде в останню п’ятницю весни – 25 травня. В цей день сотні українських випускників попрощаються із шкільним життям та стануть абітурієнтами.

Для випускників останній дзвінок 2018 – це важливий день, адже це символічне прощання зі школою та вчителями, які були поруч всі ці 11 років. У 2018 році налічується 185 508 українських випускників. Після свята останнього дзвоника на випускників чекають іспити, за результатами яких вони вступлять до вищих навчальних закладів.

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Привітання зі святом останнього дзвоника від батьків

Вітаю в день останнього дзвоника

З чудовим початком дорослого життя,

Жити часом буває десь нелегко,

Але, повірте, що з оптимізмом в ньому все просто.

Я бажаю над собою вам перемог,

Я бажаю, щоб мрії завжди збувалися,

Щоб щастя відкривало свій секрет,

Щоб задумані плани вдавалися!

***

Пролунав останній ваш дзвінок,

Перед вами в житті відкриваючи

Цікаві безліч доріг,

Перспектива нова захоплююча.

Вам бажаємо ми вперед йти,

Відчуваючи силу всіх прагнень,

І нехай буде щастя попереду,

І нехай буде багато вражень!

***

Останній дзвоник скоро пролунає

І діти, як ті птахи восени,

Порозлітаються у вирії в житті.

І хіба знає хтось, що їх чекає?

Що буде після парти, що спітка?

Дзвінок останній пролунає скоро,

Хвилин нудних уроків вже кінець,

Але насправді кожен учень знає,

Що їх чекатиме лише добра вінець.

Бо мріють, бо чекають, не діждуться,

Коли вже вийдуть із під крил батьків.

Батьків і вчителів, що відгукнуться,

Не раз в перетині оцих рядків, життів.

Останній дзвоник, добре його чути,

Але у скронях сум чомусь у всіх,

Бо шкільні роки учням не забути,

Бо не забув ніхто шкільних ще днів.

Школа гукатиме і кликатиме діток,

Котрі колись ішли у перших клас,

А зараз вже дівчата й хлопці в квітах,

Проводять школу й свій останній вальс.

Вальс що звучить у коридорах рідних,

А далі вже подібне і не те,

Бо школа кожному давно вже стала рідна,

Дзвінок останній, дякуй йому вже.

Подякуй тому дзвонику востаннє,

Що він гукав і кликав всіх до знань,

Подякуй учень вчителям і рідним

Батькам, адже боролись за цей вальс!



Привітання зі святом останнього дзвоника від батьків

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***

Скатертину червона квітів,

Білих бантиків фарфор.

Окріп сердечних слів

Ллє вируючий шкільний двір.

Барабанний дріб б’ють,

Рвуться із грудей серця.

Душі вже в політ тягнуть

Крила юного пташеня…

Немов підвівши підсумок

Безтурботності очманілий,

Дано вам останній дзвінок,

Відпускаючи в світ великий.

І, як стайке голубів,

Належить зараз поринути ввись…

Не шкодує ж променів

Нехай удача! В добрий шлях!

***

Прийшов зі школою розлуки годину,

Залишилося дитинство ваше позаду.

Дзвінок вам продзвенить востаннє,

Для вас відкриті нові шляхи.

Розлук з друзями вам не уникнути.

Атестат для кожного готовий,

Ви часто будете про школу згадувати,

Про неї ви скажете чимало теплих слів.

Як птахи упорхнете в життєву височінь.

Бажаю вам знайти вірний шлях…

Райдужні мрії, щоб збулися.

Привітання зі святом останнього дзвоника від школярів

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!



Привітання зі святом останнього дзвоника від школярів

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато.

Спасибі вам за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту, що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

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***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

В вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаєм.

***

Ще ніби вчора були першачками.

А сьогодні вже стали випускниками!

Де можна мага такого зустріти щоб міг плин часу зупинити?

Неначе мить, промайнули шкільні наші роки.

І ми як птахи розлетимось у різні боки.

Тож на порозі дорослого життя бажаю всім сміливо йти у майбуття!

Щоб всі труднощі змогли ми подолати,

хоча життя і змінить наші координати.

Допоможи нам Боже в цей вирішальний час,

щоб промінчик нашої надії не погас!

Бо ми майбутнє нашої країни!

Ми подолаєм труднощі й поможем батьківщині,

щоб жити вічно й квітнуть Україні!

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***

Сонце ген на видноколі,

Ми ж не в класі в час цей ранній,

Бо для нас у рідній школі

Пролунав дзвінок останній.

Треба йти вже. Нас чекає

У дорослий світ дорога.

І востаннє проводжає

Рідний вчитель до порога.

Мабуть, хоче ще щось вчити,

Але як сказать, не знає –

Називає звично ”діти”,

А дитинства вже немає…

Ми – дорослі! Так вже сталось.

Не сумую я нітрошки,

То між віями сховались

Неслухняні Капітошки…



Привітання зі святом останнього дзвоника від школярів

***

Ми чуємо, дзвенить дзвінок,

І ось пройшов останній наш урок.

І в це чудове, урочисте свято,

Ви чуєте вітань багато:

Спасибі Вам, за те, що були з нами,

За те, що вчили нас роками,

За всю освіту що дали, –

Людину в нас ви зберегли!

***

Відзвеніли шкільними дзвінками,

Одинадцять років всі уроками пройшли,

З того часу як прийшли ми малюками,

А тепер ми вже – випускники.

Школа нас вела дорогою знань.

Став міцним і дружним класний круг.

І завжди був поруч разом з нами

Шкільний наш учитель – кращий друг.

Як хочеться пройти по коридорах,

Почути шепіт, перемоги скрик.

Зібрати квітів велику гору

І кинуть їх вчителю до ніг.

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***

Вітаємо вас, наші милі вчителя, що терпіли і любили нас стільки років, з останнім дзвоником. Ми щиро вдячні вам за вашу працю і вкладені в нас знання. І хоч іноді ми ображали вас, хочемо сказати, що ми дуже цінуємо вас і пам'ятаємо кожне слово, вимовлене вами! Спасибі вам за підтримку, за вашу любов і важливі поради, які ми на все життя запам'ятаємо! Нас чекає попереду світле, нове майбутнє, але ми не забудемо вас ніколи, шановні наші вчителі! Величезне спасибі вам за те, що розповіли нам все, що знали самі, вкладаючи особливий сенс у кожне слово, ми дуже цінуємо це! Саме ви кожного з нас направили в потрібному напрямку і тепер завдяки вам ми знаємо, яку дорогу нам вибрати! З останнім дзвоником вас, дорогі й улюблені наші вчителі!



Привітання зі святом останнього дзвоника від школярів

Привітання зі святом останнього дзвоника від вчителів

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай озоветься.

***

Сьогодні ви зі світлою печаллю

Ступили всі через шкільний поріг...

Хай буде вам безмежний вальс прощальний

Провісником незвіданих доріг.

Якщо сили в дорозі покинуть,

Рідний дім, рідну школу згадайте...

Хай сюди всі думки ваші линуть –

І до нас ви частіш завітайте!

Нехай у домі вашім завжди буде світло,

Хай люди усміхаються привітно,

Нехай земля квітчає шлях до школи!

Здоров'я вам, надії та любові!

А ще вам – довгих літ і море квітів,

Хай кличуть вас осяяні дороги.

Сміливо йдіть, наші дорослі діти,

В шляхи життєві від шкільних порогів!

Як свято дитинства, кінчається казка,

Як стрічка кіно, обриваються сни,

І, не сподіваючись вже на підказку,

Проблеми вирішувати сам мусиш ти.

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум'я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім'я.

Розгорни соколині крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш ти серед всіх.

Пам'ятай і молися до Бога,

Душу хай не оскверняє гріх.

Не забуть своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама,

є вчитель,

є школа,

Котрі вивели тебе у світ.

***

Нехай він дзвенить, але не прощається.

Від дзвінких нот все тільки починається.

За вами майбутнє, ваш прекрасний шлях,

Гідно по ньому пройти і не згорнути.

Річкою нехай тече прекрасною ваше життя,

А веселкою успіх нехай підносить вгору.

Завжди прагнути до знань у всьому,

Однак не забути поріг і шкільний будинок.

До нього щоб ви завжди могли прийти,

Робота або будинок, завжди рада знайти!

Удачі на великому вам життєвому шляху!



Привітання зі святом останнього дзвоника від вчителів

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Привітання зі святом останнього дзвоника від директора школи

Останній дзвоник підводить підсумки навчального року та знаменує подолання чергової сходинки у Вашому житті. Для випускників останній шкільний дзвоник – це початок дороги у нове, доросле життя, в якому щодня доведеться робити самостійний вибір та відповідати за свої вчинки.

Україні сьогодні, як ніколи, потрібні роботящі руки, розумні голови, дбайливі господарі, люди нової генерації та високодуховні громадяни.

Нехай же чекають Вас попереду нові вершини та нові досягнення! У вирі життя не забувайте вчителів, які подарували Вам не лише знання, але і тепло сердець, частинку власної душі.

Вітаю і батьків сьогоднішніх випускників, які разом із своїми дітьми пройшли цей довгий і непростий шлях, раділи їх успіхам, переймалися невдачами, підтримували у важку хвилину. Нехай же Ваші діти стануть справжніми людьми, гідними поваги. Бажаю всім віри і впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров’я, успіхів і злагоди у Ваших родинах.

***

Шановні учні, дорогі випускники!

Сердечно вітаю вас зі святом останнього дзвоника, що символізує закінчення навчального року. Для багатьох учнів – це успішне подолання чергового рубежу в шкільному житті, перехід до наступного класу, а для випускників сьогоднішній день особливо радісний і пам’ятний. Адже вони прощаються зі школою й вирушають у самостійне доросле життя.

Щиро бажаю вам, шановні випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів! Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків, допоможуть вам досягти омріяних вершин у вашій майбутній діяльності! Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії!

Щасти вам у всьому! В добру путь!