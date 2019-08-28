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      З перерізаним горлом зупиняв авто й благав про допомогу: моторошне вбивство у Києві

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      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / kiev.informator.ua

      У Києві в ніч на 28 серпня чоловік із перерізаним горлом на Кільцевій дорозі зупиняв машини й благав про допомогу. Коли один з водіїв таки зупинився, побачене його шокувало.

      Хлопець був весь у крові й тримався за шию. Останнє, що він зміг сказати, це слово "таксі". Проте не встиг уточнити, був він водієм чи пасажиром, повідомляє "Інформатор".

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      Очевидці зазначили, що чоловіка викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору. Після чого авто зникло на великій швидкості. 

      За попередньою інформацією, хлопцеві було приблизно 25 років. Наразі автомобіль та самих зловмисників оголосили у розшук. 


      Фото з місця трагедії

      Трагічний випадок стався недалеко від перетину Окружної дороги з вулицею Григоровича-Барського приблизно о 1:30.

      Дивіться відео з місця трагедії:


      Це – вже не перший інцидент, пов'язаний з таксі. Днями до поліції звернулась жінка, яку зґвалтували та пограбували. Вона також вказала на водія таксі, який підвозив її додому.

      Другий такий випадок стався кілька тижнів тому. Поліція ґвалтівника-таксиста вже впіймала. Той зізнався, що не лише познущався з жінки та побив її, а й змусив перерахувати йому на картку майже п'ять тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Авто Кримінал Кримінальні новини
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