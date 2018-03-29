З першої зустрічі я знав, що одружусь з ним, – Рікі Мартін відверто розповів про свої стосунки

Один із найпопулярніших латиноамериканських співаків Рікі Мартін відверто розповів про свої стосунки з чоловіком. Поп-виконавець чуттєво описав свої почуття, коли вперше зустрівся з шведським художником Джваном Йосифом.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю журналу Attitude.

Як відомо, у січні Рікі Мартін офіційно одружився з Джваном Йосифом. Стосунки з художником артист приховував, а тепер вирішив розповісти про свої почуття усьому світу.

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46-річний Рікі Мартін спершу просто спілкувався з шведським митцем, розповідав про свої труднощі. Аж потім вони зустрілись, що стало знаковою подією для співака.

Я написав йому, і ми спілкувалися так півроку, просто відправляючи повідомлення про життя та різні проблеми. Нічого про секс, нічого сексуального. Але коли я вперше побачив його – перестав дихати. Під час першої зустрічі я сказав: "Я одружусь з цим хлопцем". І, мабуть, він подумав так само, тільки сказав мені про це трішки пізніше,

– поділився Рікі Мартін.

Також співак пояснив, чому він приховував свою нетрадиційну орієнтацію. За його словами, він боявся відкрити правду всьому світу, оскільки це не тільки могло нашкодити його популярності, але й викликати осуд суспільства.

"Я повністю віддавав себе кар'єрі. Я не відкривався для нових стосунків. Просто не хотів, щоб люди знали про мою орієнтацію. Я боявся, що вони дізнаються все про мене, дізнаються про мою природу. Я витратив багато енергії, щоб приховати свою сексуальну орієнтацію", – зізнався Рікі Мартін.

Хто такий Рікі Мартін?

Це популярний пуерторіканський співак, який за свою творчість отримав кілька премій Греммі. За свою кар'єру Рікі Мартін випустив 8 студійних альбомів, тираж яких сягає 65 мільйонів примірників.