14:01
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

З першої зустрічі я знав, що одружусь з ним, – Рікі Мартін відверто розповів про свої стосунки

1014 Читать новость на русском
Рікі Мартін розповів про першу зустріч з чоловіком
Рікі Мартін розповів про першу зустріч з чоловіком

Один із найпопулярніших латиноамериканських співаків Рікі Мартін відверто розповів про свої стосунки з чоловіком. Поп-виконавець чуттєво описав свої почуття, коли вперше зустрівся з шведським художником Джваном Йосифом.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю журналу Attitude.

Як відомо, у січні Рікі Мартін офіційно одружився з Джваном Йосифом. Стосунки з художником артист приховував, а тепер вирішив розповісти про свої почуття усьому світу.

Читайте також: Рікі Мартін вразив прихильників голим фото: 18+

46-річний Рікі Мартін спершу просто спілкувався з шведським митцем, розповідав про свої труднощі. Аж потім вони зустрілись, що стало знаковою подією для співака.

Я написав йому, і ми спілкувалися так півроку, просто відправляючи повідомлення про життя та різні проблеми. Нічого про секс, нічого сексуального. Але коли я вперше побачив його – перестав дихати. Під час першої зустрічі я сказав: "Я одружусь з цим хлопцем". І, мабуть, він подумав так само, тільки сказав мені про це трішки пізніше,
– поділився Рікі Мартін.

Також співак пояснив, чому він приховував свою нетрадиційну орієнтацію. За його словами, він боявся відкрити правду всьому світу, оскільки це не тільки могло нашкодити його популярності, але й викликати осуд суспільства.

"Я повністю віддавав себе кар'єрі. Я не відкривався для нових стосунків. Просто не хотів, щоб люди знали про мою орієнтацію. Я боявся, що вони дізнаються все про мене, дізнаються про мою природу. Я витратив багато енергії, щоб приховати свою сексуальну орієнтацію", – зізнався Рікі Мартін.

Хто такий Рікі Мартін?
Це популярний пуерторіканський співак, який за свою творчість отримав кілька премій Греммі. За свою кар'єру Рікі Мартін випустив 8 студійних альбомів, тираж яких сягає 65 мільйонів примірників.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
сьогодні, 12:01 Радіорозвідники та снайпери потребують допомоги
Народний проект 1044
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
сьогодні, 09:30 Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times
3023
Катастрофа в России
сьогодні, 09:00 Катастрофа в России
Іван Яковина 2725
Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
сьогодні, 08:42 Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей
Блог Медіа 3474
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 березня, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1779
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук