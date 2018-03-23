З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації

Українці мають недостатньо знань про можливості фінансової системи у нашій країні, а тому не вміють правильно розпоряджатися накопиченням. Від цього, в тому числі, страждає й українська економіка.

Не поспішайте махати рукою, мовляв, українці бідні, звідки у них ті гроші для зберігання. За офіційними даними Національного банку України, сьогодні в українців накопичено більше 304 мільярдів гривень, які лежать під подушками, закопані в садках та інших сховках. Це майже 41% бюджету України.

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Кожного дня люди приносять до державних банків зіпсовані купюри. Їх не одна і не дві, а цілі валізи: або гризуни зіпсували, або згоріли, або зацвіли і перетворилися на пил. Це неймовірні обсяги, які не просто не працюють, а псуються,

– поділився власним досвідом роботи у держбанках директор компанії "ЕСКА Капітал" Олександр Буковинський.

Основних причин, чому українці воліють сховати гроші під матрац, а не вкласти кудись, дві, і вони взаємопов'язані: недовіра до фінансових установ або елементарне незнання, які фінансові інструменти є, і як вони працюють. Тож якщо ви або ваші знайомі – саме такі люди, давайте розбиратися разом.

Куди можна нести капітал

Видів інструментів збереження і примноження капіталу існує далеко не один, зокрема, серед найвідоміших: банківські депозити та цінні папери. Останні, в свою чергу, діляться на ще десятки категорій, зокрема, в залежності від характеру фінансових зобов'язань, періоду звернення, виду емітентів тощо. Останні класифікують як цінні папери держави, муніципальних органів, банків, підприємств.

Поширений у всьому світі фінансовий інструмент для залучення довгострокових грошей – корпоративні облігації – нині вперше в Україні взявся розвивати середній бізнес. Зокрема, лізингова компанія ЕСКА Капітал першою у сегменті середнього бізнесу випустила корпоративні облігації на суму 30 млн гривень для фізичних осіб. Купляти бонди та зберігати з їхньою допомогою гроші може наразі кожен громадянин країни. І це допоможе вивести на ринок гроші, які лежать під матрацами, і таким чином покращить економічні показники.

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Останні 10 років з кварталу в квартал і з року в рік компанія демонструє збільшення чистого прибутку, незважаючи на кризові явища в економіці. Таких компаній, як наша, у середньому бізнесі – багато. Ми бачимо, що корпоративні облігації середнього бізнесу можуть стати альтернативою для заощадження грошей та інструментом для розвитку внутрішнього ринку. З іншого боку, бум корпоративних облігацій вже відбувається протягом останніх п’яти років у країнах, що розвиваються,

– розповів керуючий партнер ЕСКА Капітал Сергій Васьков.

Що таке корпоративні облігації

Це цінний папір, що випускається корпораціями (юридичними особами) для фінансування своєї діяльності. Як правило, корпоративна облігація є довгостроковим борговим інструментом з терміном погашення більше року. Нині слово "папір" у цьому словосполученні – більше данина традиції, ніж фізична форма. Сучасні облігації зазвичай у електронному вигляді.

Простіше кажучи: ви купуєте облігації якогось підприємства за певну визначену суму. Через конкретний термін ця облігація має бути погашена – ви отримуєте назад свої гроші плюс проценти за те, що компанія їх використала і отримала з цього прибуток. Далі ці гроші можете або витратити на свої потреби, або знову вкласти в облігації чи використати їх будь-яким іншим способом.

Яка і кому користь від корпоративних облігацій

Вигоду від такої співпраці отримують кілька суб'єктів. По перше – ви як інвестор, не лише зберігаєте свої гроші від псування, втрати, інфляції тощо, а ще й отримуєте відсотки, тобто прибуток. Причому тут вони значно вищі за ті, що пропонують за депозити у банках. Для прикладу, компанія ЕСКА Капітал випустила облігації з фіксованою процентною ставкою 19% річних на три роки.

Свої вигоди від продажу корпоративних облігацій отримує і компанія-емітент: це залучення довгих грошей, що особливо важливо для розвитку бізнесу в умовах, коли банки не поспішають цей бізнес кредитувати.

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Третій вигодонабувач від активного корпоративного інвестування – власне українська економіка. За прогнозами спеціалістів, ринок корпоративних облігацій стане рушійною силою для розвитку фондового ринку України та може зміцнити економіку країни в цілому. За підрахунками фінансових експертів потенціал фондового ринку становить 200 млрд гривень.

Як придбати облігації підприємства

Масове поширення персональних комп’ютерів призвело до того, що все більше і більше людей починають інвестувати в цінні папери через зручні програмні додатки до смартфона чи комп'ютера, не виходячи зі своєї квартири, відзначив засновник та президент інвестиційної Групи УНIВЕР Тарас Козак.

"Для інвестування в корпоративні облігації фізичній особі треба заключити два договори: на зберігання паперів та на брокерське обслуговування. Фізична особа не має права купити цінні папери без посередництва спеціалізованого торговця цінними паперами. Отже, треба зустрітися з торговцем, заключити з ним вказані договори, а потім вам пояснять, що робити далі. Більше приходити до торговця цінними паперами не потрібно, купляйте та продавайте через комп'ютер чи смартфон. Процес, як бачите, зовсім не складний", – пояснив Тарас Козак.

Щодо вибору надійного емітента для вкладника – це питання першочергове і відповідальне. Олександр Буковинський радить: для прийняття рішення з приводу облігацій, варто оцінити ключові фінансові показники компанії, зокрема прибутковість із порівнянням відсотку прибутку по галузі, скільки років компанія працює на ринку. Також компанія повинна мати чітку та зрозумілу бізнес-модель, бездоганну кредитну історію та репутацію, причому репутація акціонерів також має важливе значення.

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Держава та корпоративне інвестування

Українська влада тим часом створює правову підтримку інвесторам та емітентам. Представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Максим Лібанов розповів про наміри Нацкомісії перезапустити ринок корпоративних облігацій, довіра до якого була підірвана після кризи 2008-2009 років.

У 2016 році за підтримки ЄБРР ми проаналізували найкращу світову практику з цього питання, напрацювали досить багато законодавчих змін, які наразі імплементовані в рамках законопроекту 7055 "Про ринки капіталу та регульовані ринки". Там є окремий розділ, який ми плануємо присвятити саме корпоративним облігаціям і врегулюванню відносин між позичальником коштів – емітентом – і кредитором – інвестором. Зокрема, запровадження цим законопроектом інститутів адміністратора за випуском облігацій і зборів власників дозволить дати інвесторам в корпоративні облігації нові інструменти захисту,

– уточнив Лібанов.

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслан Демчак акцентував, що внутрішній інвестор повинен бути захищений. Але для швидкого розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні також потрібні історії успіху компаній-емітентів.

"Вочевидь, що сьогодні першопроходьцем цього напрямку стає середній бізнес. Перші успішні розміщення корпоративних облігацій проб’ють дорогу для багатьох інших компаній та привернуть увагу вітчизняних інвесторів", – зауважив нардеп.

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Перспективи для корпоративного інвестування

Економіст, директор Deloitte Academy Ukraine Іван Каплан зауважив, що передумовою створення потоку домашніх інвестицій в тому числі і в корпоративні облігації насамперед буде монетарна стабілізація: "Люди повинні повірити в національну валюту. Те, що гривня останні рік-два перебуває на приблизно одному рівні – чудово. Але українці повинні бути впевнені, що вона буде стабільною не рік, не два, а 10-20 років. Тоді вони будуть робити інвестиції в гривні".

Втім, фахівці сфери фінансів сходяться у думці, що корпоративні облігації є однією з найбільш ефективних альтернатив для стимулювання зростання українського бізнесу. Світовий досвід (за даними журналу Financial Stability №30 за 2017 рік) свідчить – така практика використовується вже більш ніж у 47 країнах, що розвиваються. Тож Україна цілком може долучитися до процесу, використовуючи корпоративні облігації як зручну альтернативу кредитам для середнього бізнесу та банківським депозитам для громадян.

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