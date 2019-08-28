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      З-під завалів будинку у Дрогобичі рятувальники витягнули кота: зворушливе фото

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      Рятувальники з-під завалів будинку у Дрогобичі витягнули кота
      Рятувальники з-під завалів будинку у Дрогобичі витягнули кота / Facebook Віталія Туровцева

      У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули щонайменше 2 людей, доля ще 4 – невідома. Рятувальникики під час роботи витягнули з-під завалів будинку рудого кота.

      Речник ДСНС Віталій Туровцев опублікував фото рятувальника з котом. Він написав: "Надія є! Наші рятувальники відкопали з-під завалів милого, переляканого котика".

      Читайте також: Трагедія у Дрогобичі: на місці інциденту стався обвал плити

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      Рятувальник знайшов кота під завалами будинку у Дрогобичі/ Фото з Facebook Віталія Туровцева

      Наразі рятувально-пошукові роботи тривають. Під завалами залишаються 4 людей, серед них – 5-річна дитина.

      Зверніть увагу! Постраждала розповіла журналістам 24 каналу про хвилини перед обвалом будинку у Дрогобичі – читайте тут.

      Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі?У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку. Загинули щонайменше 2 людей. Під завалинами ще четверо людей, серед них – одна дитина. Обвал зруйнував 13 квартир.

      Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.

      В ході рятувальної операції ДСНСники зараз починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони збираються пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами, адже досі невідома доля чотирьох осіб. Через інцидент 29 і 30 серпня у Дрогобичі оголошено днями жалоби.

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      Теги: Новини України Обвал будинку в Дрогобичі Новини Львова Світ тварин ДСНС Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 канал
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