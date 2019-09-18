З підприємців знімуть кримінальну відповідальність: у чому суть нового закону

Зняття кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво – полегшення для дрібного і проблемного бізнесу. Це зменшує ризики для ФОПів, знижує страх перед контролюючими органами.

Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Новак.

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Які зміни щодо фіктивного підприємництва ухвалили в парламенті? Верховна Рада 18 вересня прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес". "За" проголосували 347 народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво "давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні". Відповідно вносяться зміни ККУ, згідно з якими виключають ст. 205, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

В Україні складна соціально-економічна ситуація. Часто реальний підприємець втрачає роботу, клієнтів. У результаті ФОП кілька місяців, а то й років не активний. Є випадки, коли людина їде на заробітки. А йому виставляють претензії в фіктивності. Кримінальне переслідування за такі дрібні порушення – неправильно,

– зауважує Андрій Новак.

Що таке ФОП? Фізична особа-підприємець — фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.

Фахівець додає: часто фіктивне підприємництво легко можна переплутати з реальним. Втім, за його словами, фіктивним підприємництвом вважається, приміром, реєстрація ФОП з метою зменшення оподаткування на великій компанії. В торговій мережі інколи навіть касирів так реєстрували. Або ж для одноразових операцій, валютної оборудки, після чого ФОП ліквідовували.