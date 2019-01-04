З початку 2019 року за корупцію складено більше ста протоколів: інфографіка

В Україні за три дні нового року (2-4 січня) працівники поліції склали 164 адміністративних протоколи про корупцію на 137 посадовців. За хабарництво затримали дев'ятьох осіб на загальну суму 457 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту захисту економіки Національної поліції України на Facebook-сторінці.

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Відомо, що гроші вимагали за вирішення земельних питань, видачу певних документів, виконання умов договорів. Крім того, суми неправомірної вигоди коливалися від 8 тисяч гривень до 21 тисячі доларів. Затримали хабарників у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім того, Нацполіція з початку 2019 року склала 164 адмінпротоколи щодо 137 чиновників за правопорушення, пов'язані з корупцією.

Основними порушеннями корупційного законодавства є несвоєчасно подані декларації про майно і доходи, невнесення змін (у декларації), наприклад після придбання (продажу) нерухомості або отримання подарунків. Тобто найчастіше посадовці порушують вимоги фінансового контролю,

– відзначили в поліції.

Так, 13 протоколів були складені стосовно чиновників обласних і районних держадміністрацій, 28 – міських і районних рад, 26 – сільських рад, 24 – юридичних осіб публічного права, 26 – щодо інших органів виконавчої та державної влади, шість – стосовно представників судової влади, вісім – проти чиновників Державної фіскальної служби, п'ять – стосовно військовослужбовців.Також протоколи складали за конфлікт інтересів і поєднання держслужби з іншими видами діяльності.