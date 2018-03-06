З початку року в Сирії загинули чи були поранені більше тисячі дітей, – ЮНІСЕФ

За перші два місяці 2018 року в Сирії були вбиті 342 дитини, ще 803 отримали поранення. Така страшна статистика є наслідком безупинних атак сил режиму Башара Асада та Росії на Східну Гуту – повстанський анклав.

Про це заявила офіційній представник правозахисної організації ЮНІСЕФ у Сирії Джульєтта Тума, передає CNN.

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Таким чином, із початку року у Сирії внаслідок повітряного і наземного наступу на Східну Гуту постраждало більше тисячі дітей, які, до слова, становлять третину від 400-тисячного населення міста.

Нагадаємо, Армія Асада захопила вже третину Східної Гути. В сирійському уряді заявили, що не припинять наступ, попри узгоджене на Радбезі ООН 30-денне перемир'я. За останніми даними, жертвами бомбардувань там стали понад шість сотень людей. Більш ніж 2 тисячі – поранені. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп покладають відповідальність за катастрофу у Східній Гуті на Росію. Саме її військові літаки знищують передмістя Дамаска авіаударами.

Чому триває війна в Сирії? Війна в Сирії почалася ще 6 років тому. Більше 300 тисяч людей вже загинули. Все почалося з повстання проти президента країни Башара Асада. На боці сирійського диктатора виступила Росія. Опозицію підтримали США і низка європейських країн. Третьою стороною конфлікту стала терористична організація "Ісламська держава". Війна викликала найбільшу за останні роки хвилю біженців.