З початку року в Україні виявили понад 4 тисячі нелегалів

З січня встановлено 4194 нелегальних мігранти, які прибули в Україну. Зазначається, що за весь 2017 рік цифра становила вдвічі більше – 9678 осіб, у 2016 році – 6390 осіб, 2015 року – 5111 осіб, а 2014 року – 3518 осіб.

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У ДМС розповіли, що з початку року 305 осіб звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. За цей же період такий статус отримали 23 особи.

У 2017 році визнання біженцем або додаткового захисту просила 771 особа, отримали такий статус – 95; у 2016 році – 656 звернулися, 71 особа отримала; 2015 році – звернулися 1433 особи, отримали 167; 2014 році – 1173 зверталися, 327 отримали.

Найчастіше зверталися з проханнями про визнання біженцями або особою, яка потребує додаткового захисту, громадяни таких країн: Азербайджан, Алжир, Афганістан, Бангладеш, Білорусь, В'єтнам, Вірменія, Гвінея, Грузія, Зімбабве, Індія, Ірак, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Конго, Лівія, Нігерія, Пакистан, Палестина, Росія, Сирійська Арабська Республіка, Сомалі, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, Шрі-Ланка.