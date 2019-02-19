З початку війни Україна виплатила жителям Донбасу 80 мільярдів гривень пенсій, – Марчук

Влада України з початку війни виплатила жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 80 мільярдів гривень пенсій.

Представник України в ТКГ щодо мирного врегулювання війни на Донбасі Євген Марчук сказав, що майже за 4 роки Україна виплатила пенсії людям на окупованому Донбасі на 3 мільярда доларів, пишуть "Новости Донбасса".

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Марчук додав, що для того, аби отримати пенсії українці з непідконтрольних територій повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Єдине, звичайно, це не пересилається бандитам на тій території і розділяється – уроки вивчені,

– наголосив представник України.

Щоб отримати пенсії українці з непідконтрольних територій повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для того щоб отримати пенсії українці реєструються у прифронтових населених пунктах.

Свій статус постійно треба підтверджувати – на окупованих територіях люди, за законом, не можуть перебувати довше, ніж 60 днів. Відтак їм доводиться їздити між фактичним місцем проживання і місцем реєстрації. А це означає – стояння в чергах на пунктах пропуску,

– заявив Євген Марчук.

Представник України у ТКГ також висловив припущення, що компроміс з боку Москви буде можливий після введення щодо неї додаткових санкцій.

Американська влада спільно із ЄС готує черговий пакет санкцій проти Росії через її агресію поблизу Керченської протоки. Конкретні рішення слід чекати вже найближчим часом.