21:50
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      З початку війни Україна виплатила жителям Донбасу 80 мільярдів гривень пенсій, – Марчук

      382 Читать новость на русском
      З початку війни Україна виплатила жителям Донбасу 80 мільярдів гривень пенсій, – Марчук
      З початку війни Україна виплатила жителям Донбасу 80 мільярдів гривень пенсій, – Марчук / Фото з відкритих джерел

      Влада України з початку війни виплатила жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 80 мільярдів гривень пенсій.

      Представник України в ТКГ щодо мирного врегулювання війни на Донбасі Євген Марчук сказав, що майже за 4 роки Україна виплатила пенсії людям на окупованому Донбасі на 3 мільярда доларів, пишуть "Новости Донбасса".

      Читайте також: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

      Марчук додав, що для того, аби отримати пенсії українці з непідконтрольних територій повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

      Єдине, звичайно, це не пересилається бандитам на тій території і розділяється – уроки вивчені,
      – наголосив представник України.

      Щоб отримати пенсії українці з непідконтрольних територій повинні мати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для того щоб отримати пенсії українці реєструються у прифронтових населених пунктах.

      Свій статус постійно треба підтверджувати – на окупованих територіях люди, за законом, не можуть перебувати довше, ніж 60 днів. Відтак їм доводиться їздити між фактичним місцем проживання і місцем реєстрації. А це означає – стояння в чергах на пунктах пропуску,
      – заявив Євген Марчук.

      Представник України у ТКГ також висловив припущення, що компроміс з боку Москви буде можливий після введення щодо неї додаткових санкцій.

      Американська влада спільно із ЄС готує черговий пакет санкцій проти Росії через її агресію поблизу Керченської протоки. Конкретні рішення слід чекати вже найближчим часом.

      blog_ava
      Настя Каменських розкрила свої сексуальні вподобання: відео
      сьогодні
      2123
      Теги: Новини України Україна – Росія Гроші Війна на Донбасі Пенсіонери Пенсійний фонд України Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест
      сьогодні , 21:01 Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест
      582
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 20:05 Майбутнє української церкви: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1573
      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      сьогодні , 19:01 Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      Блог Соцмережі 2073
      Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      сьогодні , 19:00 Ефект Супрун: кого з міністрів можуть позбавити посади найближчим часом
      Ірина Поліщук 785
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук