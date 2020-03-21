З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками

З 23 березня у Києві вводять обмеження на пересування громадським транспотром. Ним зможуть скористатися лише спецпрацівники стратегічно важливих підприємств та галузей.

Транспорт столиці перевозитиме виключно тих, хто їде на роботу на підприємства, що забезпечують критичні сфери. Як розповів у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко, усі вони матимуть спеціальну перепустку.

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Хто зможе скористатися транспортом у Києві

Рятувальники;

Медичні працівники;

Правоохоронці;

Люди, які працюють у продуктових магазинах;

Аптекарі;

Працівники ЖКГ;

Співробітники стратегічних підприємств.

Усі інші не зможуть користуватися маршрутками, тролейбусами і трамваями Києва.

Для таких перевезень розроблено схеми руху громадського транспорту, їх опублікують вже 21 березня. Спеціальні перепустки на користування транспортом уже передають у відповідні підприємства.

Я розумію, що це дуже непопулярний крок, проте головне втримати ситуацію і виграти час. Не дати вірусу охопити столицю,

– звернувся до киян Віталій Кличко.

Контролювати за дотриманням правил цього обмеження доручили Національній поліції.

Де ще є обмеження в користуванні громадським транспортом

Першими ввели обмеження Чернівці, де найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом. Там у громадському транспорті можуть їздити лише спецпрацівники і також за перепустками.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Припинили курсування транпорту в Івано-Франківську з 19 березня, з 20 – у Луцьку, Ужгороді та Мукачеві, а з 23 березня у Тернополі. У Вінниці і Львові скасовані пільги на проїзд для пенсіонерів.