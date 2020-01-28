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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      З популярного китайського сайту зник серіал "Чорнобиль": як це пов’язано з коронавірусом

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      З китайського сайту з фільмами через коронавірус зник серіал "Чорнобиль" / Скріншот зі серіалу "Чорнобиль"

      З популярного китайського ресурсу з фільмами Douban зник серіал "Чорнобиль". У коментарях користувачі обговорювали коронавірус та дії китайської влади.

      Про видалення сторінки про "Чорнобиль" написав у твіттері журналіст South China Morning Post Джош Є.

      Зверніть увагу: Білл Гейтс передбачив серйозну пандемію в Китаї ще рік тому, – ЗМІ

      У коментарях під серіалом люди обговорювали поширення смертельного коронавірусу. А також проводили аналогії дій китайської влади з поведінкою радянського керівництва.

      Після цих повідомлень сценарист серіалу Крейґ Мейзін звернувся до своїх підписників, запитавши, чи справді "Чорнобиль" видалили з сайту Douban. Частина підтвердила це, інші ж написали, що наразі можуть подивитися інформацію про серіал.

      Важливо!  Ресурс Douba – аналог найбільшої бази даних про фільми IMDb.

       

      Що відомо про серіал "Чорнобиль"?Британсько-американський драматичний серіал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Події у ньому розгортаються після вибуху реактора на ЧАЕС – однієї із найбільших техногенних катастроф в історії. Зокрема, у серіалі йдеться про дії радянської влади, яка не впоралася з поширенням радіації, наслідками катастрофи. А найголовніше – критично довго не повідомляла населенню та світовій спільноті про загрозу.

      Основне про смертельний коронавірус

      • У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
      • В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Однак Міністерство охорони здоров'я вживає заходів безпеки. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання. Детально про те, де зафіксували смертельне захворювання, читайте тут.
      • Симптоми коронавірусу: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.

      Смертельний коронавірус: що відомо про хворобу – дивіться відео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус 2020 Китай Новини політики Чорнобиль Чорнобиль серіал
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