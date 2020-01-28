З популярного китайського сайту зник серіал "Чорнобиль": як це пов’язано з коронавірусом
З популярного китайського ресурсу з фільмами Douban зник серіал "Чорнобиль". У коментарях користувачі обговорювали коронавірус та дії китайської влади.
Про видалення сторінки про "Чорнобиль" написав у твіттері журналіст South China Morning Post Джош Є.
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У коментарях під серіалом люди обговорювали поширення смертельного коронавірусу. А також проводили аналогії дій китайської влади з поведінкою радянського керівництва.
Після цих повідомлень сценарист серіалу Крейґ Мейзін звернувся до своїх підписників, запитавши, чи справді "Чорнобиль" видалили з сайту Douban. Частина підтвердила це, інші ж написали, що наразі можуть подивитися інформацію про серіал.
Важливо! Ресурс Douba – аналог найбільшої бази даних про фільми IMDb.
Що відомо про серіал "Чорнобиль"?Британсько-американський драматичний серіал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Події у ньому розгортаються після вибуху реактора на ЧАЕС – однієї із найбільших техногенних катастроф в історії. Зокрема, у серіалі йдеться про дії радянської влади, яка не впоралася з поширенням радіації, наслідками катастрофи. А найголовніше – критично довго не повідомляла населенню та світовій спільноті про загрозу.
Основне про смертельний коронавірус
- У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.
- В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Однак Міністерство охорони здоров'я вживає заходів безпеки. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання. Детально про те, де зафіксували смертельне захворювання, читайте тут.
- Симптоми коронавірусу: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.
Смертельний коронавірус: що відомо про хворобу – дивіться відео