З популярного китайського сайту зник серіал "Чорнобиль": як це пов’язано з коронавірусом

З популярного китайського ресурсу з фільмами Douban зник серіал "Чорнобиль". У коментарях користувачі обговорювали коронавірус та дії китайської влади.

Про видалення сторінки про "Чорнобиль" написав у твіттері журналіст South China Morning Post Джош Є.

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У коментарях під серіалом люди обговорювали поширення смертельного коронавірусу. А також проводили аналогії дій китайської влади з поведінкою радянського керівництва.

Після цих повідомлень сценарист серіалу Крейґ Мейзін звернувся до своїх підписників, запитавши, чи справді "Чорнобиль" видалили з сайту Douban. Частина підтвердила це, інші ж написали, що наразі можуть подивитися інформацію про серіал.

Важливо! Ресурс Douba – аналог найбільшої бази даних про фільми IMDb.

#Chernobyl has been removed from China's IMDb. Its discussion and community pages were where people go to have cryptic and insinuating discussions about the coronavirus outbreak in Wuhan and the local government's handling thereof. pic.twitter.com/hQwePRgVJw — Josh Ye 葉嘉栩 (@TheRealJoshYe) 26 січня 2020 р.

Що відомо про серіал "Чорнобиль"?Британсько-американський драматичний серіал, створений і написаний Крейгом Мезіном та зрежисований Юганом Ренком. Події у ньому розгортаються після вибуху реактора на ЧАЕС – однієї із найбільших техногенних катастроф в історії. Зокрема, у серіалі йдеться про дії радянської влади, яка не впоралася з поширенням радіації, наслідками катастрофи. А найголовніше – критично довго не повідомляла населенню та світовій спільноті про загрозу.

Основне про смертельний коронавірус

У Китаї вже ввели карантин у деяких містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Однак Міністерство охорони здоров'я вживає заходів безпеки. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання. Детально про те, де зафіксували смертельне захворювання, читайте тут.

Симптоми коронавірусу: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.

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