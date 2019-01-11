З посади звільнили суддю Усатова, який п'яним влаштував аварію і намагався втекти на "швидкій"

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Києво-Святошинського райсуду Київщини Дмитра Усатова, який скоїв аварію у нетверезому стані, і після цього намагався втекти з місця події у кареті швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба ради ВРП.

Згідно з повідомленням, 10 січня ВСП розглянула питання про притягнення Усаова до дисциплінарної відповідальності. Відтак, рада вирішила звільнити суддю за його незаконні рішення від 2015 року про накладення арешту на будинок "Укрсоцбанку" по вул. Амосова в Києві.

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Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла до висновку, що суддя Усатов мав умисел, спрямований на порушення права власності банку.

Рішення про звільнення Усатова мотивували системними діями судді щодо порушення основоположних прав людини, необ'єктивного і несправедливого здійснення ним правосуддя.



Суддя Усатов у "швидкій" після скоєної аварії

Нагадаємо, в ніч проти 3 січня 2018 року поблизу Києва п’яний суддя Дмитро Усатов на авто виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інше авто, яке від удару вилетіло в кювет і перекинулось. Усатов намагався покинути місце аварії у кареті "швидкої", проте місцеві жителі, які опинилися на місці події, заблокували авто.