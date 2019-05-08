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      З примірочними і зоною самообслуговування: "Нова пошта" тестує відділення нового формату

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      Нова пошта тестує новий формат відділень
      Нова пошта тестує новий формат відділень / novaposhta.ua

      Популярна в Україні компанія доставки "Нова пошта" має намір запровадити відділення нового формату.

      Поки в планах компанії запустити бета-версію відділення №285 у Києві, яке у порівнянні з іншими відділеннями отримає низку змін, пише AIN.UA.

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      Що нового з'явиться у відділенні?

      Зона самообслуговування – тут клієнти зможуть самостійно упакувати і оформити товар, підібрати правильну упаковку, створити експрес-накладну в мобільному додатку, надрукувати наклейку і залишити посилку в зоні drop-off;

      Зона drop-off – це спеціальна зона, де клієнти можуть залишити заздалегідь упаковану та оформлену онлайн посилку, звідки співробітник відділення її забере для відправки;

      Зона експрес-видачі посилки – тут можна буде оплачувати посилки онлайн і швидко забирати їх в спеціальній зоні.

      Клієнтські зони розділили для отримувачів та відправників – таке покращення мало б прискорити процес обслуговування для клієнтів, які не хочуть упаковувати посилки самостійно та оплачувати їх онлайн.

      Нова пошта відділення Київ
      "Нова пошта" тестує відділення нового формату

      У відділенні нового формату з'явиться примірочна з дзеркалом, пуфом та розетками, де клієнти зможуть приміряти придбаний одяг чи взуття та куплені гаджети.

      Нова пошта відділення Київ
      У відділеннях нового формату буде примірочна і зона самообслуговування

      Раніше у "Новій пошті" анонсували, що замість неекологічного пінопласту, який не підлягає переробці, для пакування будуть використовувати папір українського виробництва.

      Нерухомість 24 писала про те, як поштова компанія співпрацюватиме з меблевим гігантом IKEA після його виходу на український ринок.

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      Теги: Новини нерухомості України Ідеї для інтер'єру Нова пошта Новини Києва Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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