З примірочними і зоною самообслуговування: "Нова пошта" тестує відділення нового формату

Популярна в Україні компанія доставки "Нова пошта" має намір запровадити відділення нового формату.

Поки в планах компанії запустити бета-версію відділення №285 у Києві, яке у порівнянні з іншими відділеннями отримає низку змін, пише AIN.UA.

Дивіться також: "Нова пошта" показала дрон, яким доставлятиме товари: фото

Що нового з'явиться у відділенні?

Зона самообслуговування – тут клієнти зможуть самостійно упакувати і оформити товар, підібрати правильну упаковку, створити експрес-накладну в мобільному додатку, надрукувати наклейку і залишити посилку в зоні drop-off;

Зона drop-off – це спеціальна зона, де клієнти можуть залишити заздалегідь упаковану та оформлену онлайн посилку, звідки співробітник відділення її забере для відправки;

Зона експрес-видачі посилки – тут можна буде оплачувати посилки онлайн і швидко забирати їх в спеціальній зоні.

Клієнтські зони розділили для отримувачів та відправників – таке покращення мало б прискорити процес обслуговування для клієнтів, які не хочуть упаковувати посилки самостійно та оплачувати їх онлайн.



"Нова пошта" тестує відділення нового формату

У відділенні нового формату з'явиться примірочна з дзеркалом, пуфом та розетками, де клієнти зможуть приміряти придбаний одяг чи взуття та куплені гаджети.



У відділеннях нового формату буде примірочна і зона самообслуговування

Раніше у "Новій пошті" анонсували, що замість неекологічного пінопласту, який не підлягає переробці, для пакування будуть використовувати папір українського виробництва.

Нерухомість 24 писала про те, як поштова компанія співпрацюватиме з меблевим гігантом IKEA після його виходу на український ринок.