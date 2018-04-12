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З Путіним я спілкувався двічі, – Турчинов

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Турчинов розповів про зустрічі з Путіним
Турчинов розповів про зустрічі з Путіним / Фото з відкритих джерел

Секретар РНБО Олександр Турчинов розповів, що президент Російської Федерації Володимир Путін не справив на нього жодного враження під час зустрічей.

Про це Турчинов розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

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"З Путіним я спілкувався двічі. Знаєте, він на мене не справив жодного враження: сірий, пересічний - нічого особливого. Але коли такі отримують абсолютну, нічим не обмежену владу, починаються серйозні проблеми", – розповів політик.

Водночас, секретар РНБО зазначив, що він зустрічався з російським президентом не віч-на-віч, а а у складі делегації.

"Ну як, "спілкувався"? Брав участь в переговорах. Це був 2005 рік і, по-моєму, 2008 рік. Я був тоді керівником Служби безпеки України і першим віце-прем'єром, відповідно", – сказав Турчинов.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Турчинов Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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