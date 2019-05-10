З рекламою і без: як змінились вулиці Києва після "прибирання" – фотопорівняння

З вулиць Києва прибирають незаконну рекламу, після чого вони змінюють до невпізнання. Ще донедавна на вулиці Глибочицькій було 36 рекламних бордів загальною площею понад 1000 метрів квадратних.

Зараз залишилось всього 19 сучасних скролів загальною площею 274 метри квадратні.

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Начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов показав, як змінилась вулиця після того, як з неї прибрали незаконну рекламу.

Як змінилась вулиця Глибочицька у Києві без реклами: фотопорівняння:

З деяких фотопорівнянь видно, що з вулиці зникли не лише деякі рекламні вивіски, а й зелені зони, на місці яких виросли чергові багатоповерхівки.

Що передбачають нові правила розміщення реклами?Нові правила розміщення зовнішньої реклами в Києві були прийняті навесні 2017 року. Вони визначають дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри.



Щити чи сітілайти не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху. Рекламні вивіски мають зникнути з місць, де найчастіше стаються ДТП.



Перевірити законність рекламних конструкцій чи повідомити про незаконні можна на сайті "Київреклама".

Для порівняння, у 2015-му у Києві налічувалось майже 12 тисяч рекламних конструкцій. Станом на початок травня 2019-го, їх налічують трохи більше 5 тисяч. Лише у квітні демонтували 1161 незаконну конструкцію.

В останню неділю травня у Києві відзначають День міста. До цього часу міська влада планує відкрити вело-пішохідний міст, який з'єднає парк Хрещатий та Володимирська гірка – читайте більше про скандал, який розгорівся навколо цього будівництва.