Привітання з Різдвом для рідних і друзів

Різдво в Україні вважається родинним святом. Та не завжди виходить зустріти цей світлий день зі всіма рідними і близькими. Привітайте з Різдвом тих, хто перебуває далеко від вас у ці святкові дні, теплими словами.

Різдво є одним з найважливіших християнських свят. Воно знаменує народження Ісуса Христа, посланого Богом на Землю для спасіння людства. У цей день їдять святкові страви, колядують, водять вертепи і ходять до родичів. Не забудьте привітати своїх близьких на Різдво – у цей день забувають всі образи і бажають усім добра.

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Сайт 24 зібрав найцікавіші привітання з Різдвом-2018:

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Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

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Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

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Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.



Різдвяні привітання для рідних: не забудьте привітати найближчих

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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

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Сяє зірка над вертепом,

Пастушки малі йдуть степом,

І Матусі та Дитятку

Промовляють всі колядку.

Хай летить колядка світом,

Хай зоря Різдвяна світить,

Благодать хай скрізь витає!

Зі святим Різдвом Христовим

Щиросердно вас вітаю!

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Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

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З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.



Найкращі привітання з Різдвом Христовим для ваших рідних і друзів

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Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

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***

Хай у Вашій хаті – злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям – здоров’я бажаю.

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Вітаємо вас, господарі,

Із Різдвом Христовим!

Щоб вам щастя квітло

Вінком калиновим,

Щоб над вашим домом

Слава панувала,

А під мирним дахом-

Любов розквітала!!!

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Все небо вкрите зірочками і одна з них – твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!



Привітайте своїх рідних різдвяною колядою

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Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік, що настане,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

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Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя і спокій у нім!

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Доброї долі, достатку доволі,

Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з Вами буде завжди і усюди,

Хай всім помагає – Христос ся рождає!!!

***

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта:

Нині день ясний, блискучий –

День Народження Христа!

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***

Вітаю із святом всі Ваші родини,

Міцного здоров’я і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті і вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!



Різдвяні привітання зігріють ваших близьких у ці зимові дні

***

Хай в день святого Різдва

Дзвенить усюди коляда,

Щастя велике вам звіщає,

Радійте, святкуйте!

Христос ся рождає!

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***

Хай сипляться гроші

Вам дощем із неба,

Й Господь посилає

Усе, що Вам треба!

Хай щастя стукає у двері,

Хай заходять до оселі

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!!!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

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***

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім’ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяне свято!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

Кутя, вареники, грибочки,

Квасоля, риба, огірочки,

Нехай лунає в хаті сміх!

З Різдвом Хрестовим Вас усіх!

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***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!



Щасливого Різдва Вам і вашим родинам!

***

Хай в році новім, при святому Різдві,

Всі здійсняться мрії – давні й нові.

Як тим Пастирям, хай вам ангел щоднини

Приносить додому приємні новини!

Царі, що ітимуть Ісуса вітати,

Хай вступлять з дарами й до вашої хати!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

Під образом – сіно,

На образі – свічка.

На всю хату пахне

Смачна паляничка.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Іде до вас в гості

Святий добрий вечір.

Христос ся рождає!

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***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь Рік добра!

***

З Новим Роком! В добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

З веселою колядою і кутею запашною!

Щастя, миру Вам й добра

І дожити літ до ста!

Хай на Різдво колядка до Вас завітає,

І зірка вертепна над будинком засяє!

Теплом i любов'ю зігріє,

Втілить в життя усі мрії!

* * *

Хай Різдвяне янголятко принесе у Вашу хатку,

Поцілунки і дарунки тільки вищого ґатунку.

Хай лунає в хаті сміх – з Різдвом Христовим Вас усіх!

24 Канал бажає усім українцям щасливого і мирного Різдва!