З Росії на Донбас перевозять боєприпаси для важкої зброї, – ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала перевезення боєприпасів для важкої зброї з боку Росії.
Про це повідомляється в Twitter української місії ОБСЄ.
Читайте також: Яку зброю Росія надсилає бойовикам на Донбас
"Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон з території РФ, перевозячи боєприпаси для російської важкої зброї в Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відводу.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росіїсьогодні, 19:01
-
Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росіїсьогодні, 18:01
-
Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угодисьогодні, 17:03
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Український форвард перейшов у європейський клуб, зірка АПЛ офіційно став гравцем МЮ11 липня 2017 , 07:30