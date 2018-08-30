З Росії на Донбас перевозять боєприпаси для важкої зброї, – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала перевезення боєприпасів для важкої зброї з боку Росії.

Про це повідомляється в Twitter української місії ОБСЄ.

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"Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон з території РФ, перевозячи боєприпаси для російської важкої зброї в Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали укр.-рос. кордон з території РФ, перевозячи боєприпаси для російської важкої зброї в Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби pic.twitter.com/vWGoOgj7Mx — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 30 серпня 2018 р.

Нагадаємо, на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей спостерігачі СММ ОБСЄ виявили десятки танків і артилерійських систем, розміщених за межами певних ділянок відводу.