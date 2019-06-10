З шоу-бізнесу в політику: які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат

Представники українського шоу-бізнесу іноді змінюють творчу кар’єру на крісло у Верховній Раді. Проте не всім вистачає наснаги "відсидіти" у ньому хоча б до кінця скликання. Розповідаємо, хто з зірок уже випробовував себе у політиці і хто планує зробити це у Раді нового скликання.

Хто з відомих українців збирається в Раду?

В оприлюднених списках партій бачимо чимало облич, нових для політики, проте відомих в інших сферах. Зокрема, до парламенту збираються відомі представники шоу-бізнесу, художники, спортсмени та актори.

Сергій Притула, "Голос"



Сергій Притула відомий своєю активною громадянською позицією

Шоумен – номер 30 партії, лідером якої є співак Святослав Вакарчук. Свою мотивацію він пояснив тим, що бажає, щоб його діти жили і працювали в цій країні. Тому він хоче докласти до цього зусиль, "щоб потім совість не гризла".

Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз – і поготів, я, мабуть, би цього (балотування в раду, – 24 канал) не робив. Виходити з власної зони комфорту – це не дуже приємно. Але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. Маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що можу на це наважитися,

– пояснив Сергій Притула.

При цьому Притула наголосив, що почувається достатньо фінансово незалежним для того, щоб гарантувати: його похід до парламенту "не є спробою заробити додатковий карбованець".

Шоумен обрав "Голос", тому що "у списку партії ви не знайдете колишніх народних депутатів, не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси якихось олігархів чи фінансово-промислових груп".

Гео Лерос, "Слуга народу"



Гео Лерос є автором багатьох популярних муралів у Києві

Художник та режисер, відомий автор низки київських муралів, балотується під номером 23 партії. Він не приховував своєї прихильності до Володимира Зеленського ще під час передвиборчої кампанії. Те, що у тридцятці партії "Слуга народу" – саме його ім’я, художник підтвердив на своїй сторінці у Facebook.

"Коли у 2015 році я у системі "гугл" набрав ключові слова "київ стріт арт" та "юкрейн стріт арт", мені видало близько 70 тисяч згадувань, сьогодні ця цифра – близько 60 мільйонів згадувань. Це ті позитивні згадування про нашу державу, яких нам так не вистачає", – написав він, очевидно, окреслюючи напрямок своєї діяльності.

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Віталій та Світлана Білоножки, "Сила і честь"



Подружжя Білоножків хочуть боротися за розвиток культури і збільшення пенсій

Народні артисти про свій намір іти в політику разом з Ігорем Смешком повідомили у коментарі одному з телеканалів. Своє рішення вони пояснили тим, що "уже наспівалися".

Хочу, щоби не було недолугостей в законі про інтелектуальну власність, згуртувати людей, якщо там будуть симпатики до культури. Також хочу закон про меценатство, щоб зробити легшим життя артистів, бо вони дійсно кинуті останньою владою,

– розповів Віталій Білоножко про свої плани.

Його дружина Світлана додала: якщо пройдуть до Ради – будуть лобіювати інтереси пенсіонерів, оскільки зараз вони самі ними є.

Під якими номерами подружжя потрапить у списки, поки що невідомо.

Жан Беленюк, "Слуга народу"



Жан Беленюк буде розвивати спорт

Спортсмен, борець греко-римського стилю – номер 10 у партії. Беленюк розповів, що планує розвивати український спорт, "щоб наша нація була здорова, спортивна і показувала високі результати на міжнародних аренах".

"Я голосував за Зеленського. І я бачу можливість змінити ситуацію лише з ними", – пояснив спортсмен.

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Юрій Корявченков, "Слуга народу"



"Юзік" висуватиметься за "мажоритаркою"

Актор "Кварталу 95", більше відомий як "Юзік", буде висуватися по мажоритарному окрузі у Кривому Розі.

Сам актор своє висунення у ЗМІ не коментував, однак керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко зазначав, що "Юзік" також протягом тривалого часу був адміністратором студії "Квартал 95" – "тобто у нього є ці якості".

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Вже не вперше балотуються в Раду також народний артист України Богдан Бенюк (ВО "Свобода") та Оксана Білозір (БПП "Солідарність"). Співак та ректор КНУКіМ Михайло Поплавський у Раді також не вперше. Принаймні, якщо йому вдасться пройти цього разу. Проте зараз він іде в парламент як лідер "Аграрної партії".

Хто мав мандат у минулих скликаннях?

Святослав Вакарчук, НУ–НС



Святослав Вакарчук пішов із Ради, "щоб залишитися собою"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у 2007 році став депутатом Верховної Ради від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" (засновник – Віктор Ющенко), у списку якого він був під 15 номером. До цього співак виступав на концертах на підтримку Віктора Ющенка та брав активну участь у Помаранчевій революції.

Також виконавець був членом Комітету ВР з питань свободи слова та інформації й членом груп з міжпарламентських зв'язків.

За перший рік роботи Вакарчук виступив у парламенті п'ять разів. Він не подавав законопроектів, лише дві поправки, одна з яких була врахована (до Закону "Про обмеження реклами тютюну та алкоголю").

16 грудня 2008 року співак добровільно склав депутатські повноваження і пояснив це рішення тим, що "не хотів втратити себе".

Політичне життя країни звузилося до безжальної боротьби за владу. Її жертвами стають не лише моральні принципи, а й національні інтереси, про які так часто говорять політики всіх кольорів і таборів. За таких умов єдиний шлях бути собою – це піти,

– зазначив Вакарчук.

Наразі співак готується зайти у парламент як лідер партії "Голос".

Руслана Лижичко, "Наша Україна"



Руслана Лижичко "витримала" у ВР трохи більше року

Співачка, переможниця Євробачення у 2004 році, Руслана з квітня 2006 року була №5 у списку депутатів від блоку "Наша Україна" (засновник – Віктор Ющенко). Вона у цей час також очолювала підкомітет з питань інформаційного забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Комітету з питань європейської інтеграції. У червні 2007 року Руслана склала депутатські повноваження.

Коли я відчула, що навколо відбувається лише клоунада і цирк, я і перестала ходити в парламент. І автоматично, коли Раду розпустили, пішла звідти і перехрестилася, вирішивши, що в таких махінаціях участі я більше брати не буду,

– пояснила вона своє рішення.

Виконавиця відома своєю активною підтримкою політичних акцій та мітингів. Зокрема, під час Помаранчевої революції у грудні 2004 року, вона провела численні зустрічі з депутатами парламенту від різних країн у Страсбурзі та два брифінги у залі Європарламенту. Під час цих зустрічей Руслана закликала європейських спостерігачів відвідати Україну на переголосування другого туру президентських виборів.

Також вона стала однією з ключових фігур Євромайдану – на підтримку тоді опозиційних сил співачка фактично щодня проводила виступи, зі сцени закликаючи людей не відступати та триматися разом.

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Злата Огнєвіч, "Радикальна партія"



Злата Огнєвіч переконана, що депутатам не цікава культура, бо вона "не приносить грошей"

Співачка Злата Огнєвіч у листопаді 2014 року стала народним депутатом від фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка. Вона очолювала підкомітет з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Виконавиця не голосувала за законопроект, що накладав обмеження на право трансляції російських кінофільмів та законопроект про обов'язкове володіння держслужбовцями українською мовою.

10 листопада 2015 року Злата Огнєвіч склала депутатські повноваження.

За останній рік я бачу, як у цьому парламенті замість спільної законотворчої діяльності створюються непопулярні лобістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угруповання з іншим, відстоюються інтереси тих чи інших хазяїв. В такій ситуації культура і законотворчість нікому не потрібні, адже вона, на ваш погляд, не принесе тих грошей, до яких ви всі звикли. А культура – це не гроші, а набагато більше. В цих обставинах я, як культурний діяч, не бачу своєї користі,

– пояснила своє рішення співачка.

Таїсія Повалій, Партія регіонів



Таїсія Повалій у Раді "прославилася" поїздкою до Держдуми Росії

Співачка Таїсія Повалій у 2012 році зайняла друге місце в партійному списку Партії регіонів. У парламенті вона також стала членом Комітету з питань культури і духовності.

Тогочасний прем’єр-міністр Микола Азаров пояснив другий номер Повалій тим, що "партії потрібна людина, яка б представляла культуру України та була фахівцем у культурній сфері".

17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир та стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Низка українських політиків назвала цю поїздку "неповагою до України", а Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

Після Революції Гідності (у 2014 році) Таїсія Повалій покинула ряди Партії регіонів та зайнялася творчою кар’єрою.

Оксана Білозір, "Наша Україна", БПП



Оксана Білозір займається політикою уже понад 16 років

Артистка Оксана Білозір – одна з небагатьох представників українського шоу-бізнесу, чию політичну кар’єру можна назвати тривалою. Співачка була народним депутатом Верховної Ради від блоку "Наша Україна" (2002 – 2012 рік) та у різні роки очолювала підкомітет з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету у закордонних справах, а також – підкомітет з євроатлантичного співробітництва.

Крім того, Білозір у 2005 році була міністром культури і мистецтв (з лютого по травень) та міністром культури і туризму України (травень – вересень). У жовтні 2005 року з’явилася інформація про отруєння співачки. Вона назвала це "замахом на життя" і за фактом інциденту було порушено кримінальну справу, проте згодом її закрили на прохання самої Білозір.

У травні 2016 року Оксану Білозір включили до списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" під № 80. Після дострокового припинення депутатських повноважень Юрія Луценка, вона стала народним депутатом.

Варто зазначити, що Оксана Білозір є хрещеною матір’ю двох доньок Петра Порошенка – Олександри та Євгенії.

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Михайло Поплавський, "Воля народу"



На сцені Михайла Поплавського можна було побачити частіше, ніж у ВР

"Співочий ректор" Михайло Поплавський вперше став народним депутатом у 2002 році (висувався по Кіровоградській області). Тоді ж він був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Загалом, протягом 2002–2005 років, Поплавський був членом депутатських Фракцій "Єдина Україна" та "Трудова Україна".

З 15 січня 2014 року він – нардеп-самовисуванець по одномандатному округу (Черкащина). Голосував за закони про диктатуру, однак підтримав проект Постанови про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України, а також Постанову про самоусунення Януковича від виконання конституційних повноважень.

На парламентських виборах 2014 року увійшов до депутатської групи "Воля народу", у якій перебуває і зараз.

За статистикою відвідувань ВР, багато засідань депутат прогулює.

Як уже згадувалося, наразі він іде в Раду як лідер "Аграрної партії".

Остап Ступка, "Україна – Вперед!"



Політична кар'єра Остапа Ступки закінчилася, фактично навіть не розпочавшись

Актор Остап Ступка у серпні 2012 року приєднався до партії Наталії Королевської "Україна — Вперед!", за списком якої балотувався до Верховної Ради.

Своє рішення йти в політику Ступка пояснив тим, що хоче сприяти розвитку української культури.

У парламенті я не буду робити політику на культурі, а займуся розвитком культурної політики. Я вірю в майбутнє української культури. У нас є величезний потенціал для розвитку,

– зазначав він.

Проте, за результатами парламентських виборів 2012 року, Наталія Королевська та її соратники до Ради не потрапили.

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Навіщо знаменитостям політика?

Політолог Василь Яблонський явище появи "зірок" у політиці пояснює передусім тим, що очільники партій намагаються їх викоритати у своїх цілях.

Політики використовують знаменитостей (не обов’язково співаки, це можуть бути відомі лікарі чи інші люди популярних професій) для посилення рейтингу та для демонстрації підтримки з їхнього боку. Це дає відсотки для подальшого голосування на виборах. Проте мало хто із митців витримує цю діяльність – вони не стають повноцінними депутатами, а, швидше, ширмою для того, щоб притягувати виборця,

– пояснив експерт.



Які партії мають шанси пройти до Ради