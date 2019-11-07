З січня депутатів можуть затримувати за такою ж процедурою, як і звичайних громадян, – Рябошапка

Якщо народні обранці не проголосують за законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу України, то з січня 2020 року їх зможуть затримувати, як і звичайних громадян, – у будь-якому випадку, коли прокурор чи орган досудового розслідування побачить в їхніх діях склад злочину.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка у програмі "Що це було" в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що раніше до Конституції були внесені зміни, які передбачають, що депутати є такими ж "доторканними", як і звичайні люди. "Тобто щоб почати процедуру притягнення до кримінальної відповідальності потрібно лише те, щоб прокурор чи орган досудового розслідування побачив склад злочину (в діях депутата, – 24 канал)", – зазначив Рябошапка.

За його словами, сьогодні для початку цієї процедури потрібно піти в парламент і просити згод самих депутатів, але вони можуть не дати згоди, тому починаються різні дебати, які є політизованими.

Зміни до Конституції внесли, тепер потрібно внести до ККУ і до Регламенту ВРУ. Ми вже подавали законопроєкт про зміни, але він несподівано провалився на правоохоронному комітеті. Я можу це пов’язувати з внесенням подання на Дубневича. Можливо, деякі депутати одумалися і увімкнули внутрішнє гальмо,

– сказав генпрокурор.

Він додав, що законопроєкт можуть не прийняти і до нового року, тому їм доведеться виходити із пріоритету Конституції. Рябошапка відповів, що якщо цей закон не буде прийнятий, то ГПУ буде діяти згідно з Конституцією, тобто з першого січня прокурори будуть затримуватимете депутата, якщо він конкретно "попався на гарячому".

"В їхніх інтересах краще мати хоч якийсь порядок, який встановляє спеціальні процедури щодо кримінальної відповідальності нардепів. Цей законопроєкт має бути прийнятим. Якщо цього не буде, то буде застосовуватися найординарніша процедура, як і для звичайних людей", – підсумував він.

Зазначимо, що раніше Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності.