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      З сільського Народного дому в коворкінг: де шукають гроші та як переконували посадовців

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      Просте село Красів на Львівщині перетвориться на сучасну коворкінгову платформу для роботи та дозвілля. Її облаштують у приміщенні старого Народного дому. Цікаво, що та така ідея виникла у самих селян.

      Охочих допомогти довго шукати не довелось. У селі є звичайний сільський Народний дім. Як і в кожному селі, тут проводять усі основні урочистості.

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      коворкінг
      Народний дім у Красові // Фото Світлана Крижанівська Блінова

      Та зовсім скоро він стане коворкінгом – це загальносільський простір, де можна буде почитати книгу, попрацювати, відвідати гурток або ж просто поспілкуватися. Є чіл-зона і коворкінг, тобто там можна поставити ноутбук і працювати або поспілкуватися з оточуючими.

      Фото "Співробітні на селі", яку розробили A . Space // Фото Світлана Крижанівська Блінова

       

      Насправді багато є діток, яким немає куди дітися. Є багато дорослих теж, які б хотіли чимось зайнятися, а в нас немає простору для цього, – розповіла місцева жителька Галина Думич.

      Такий проєкт ініціювали мешканці села. Згодом його підтримали на рівні об'єднаної територіальної громади. Облаштування коворкінгу коштуватиме до трьох мільйонів гривень.

      Зараз ідейники планують податися на конкурс обласних мікропроєктів. Хочуть залучити спонсорів і міжнародні гранти. Пропонують тут також оренду для великих компаній.

      Команда може приїхати, піти прогулятися в ліс, організувати пікнік, попрацювати в коворкінгу. Для ІТ-компанії, наприклад, три тисячі гривень оренди в день — це не є великі кошти. Але це половина зарплати керівника Народного дому у селі,
      – сказав ініціатор проєкту Світлана Крижанівська-Блінова.

      Наразі організатори "Співробітні" шукають перших орендарів, які зможуть забронювати собі день у мальовничому місці.

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      Автор: Софія Трощук
      Теги: Новини України Новини Львова Новини нерухомості Новини нерухомості України
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