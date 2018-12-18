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      З судном з Росії з 18 моряками на борту сталася прикрість біля берегів Британії: фото та відео

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      Російське судно "Кузьма Мінін" сіло на мілину поблизу узбережжя Британії: наразі екстрені служби проводять операцію
      Російське судно "Кузьма Мінін" сіло на мілину поблизу узбережжя Британії: наразі екстрені служби проводять операцію / Соцмережі

      Російський суховантаж "Кузьма Мінін" сіло на мілину та застряг поблизу графства Корнуолл, що у Великобританії. Причиною інциденту став штормовий вітер.

      За інформацією Sky News, на борту корабля перебували 18 російський моряків, натомість жодного вантажу на ньому не було.

      Читайте також: У морі біля Криму затонуло російське судно


      "Кузьма Мінін" сів на мілину у кількох метрах від пляжу 

      Одразу після події на місце прибули місцеві аварійні служби, зокрема й гелікоптери. 

      Як пише ресурс, екіпаж почав спостерігати проблеми ще перед тим, як вони сіли на мілину, – зокрема, на середині затоки Фамут почав тягнутися якір, але у підсумку морякам його вдалося кілька разів відводити назад.

      Кузьма Мінін, гелікоптери, Британія, корабель, Росія
      Наразі триває рятувальна операцію щодо інциденту з "Кузьмою Мініним"

      До слова. Як переконують ЗМІ, "Кузьма Мінін" вийшов з порту Тернезен у Нідерландах, де раніше його було заарештовано через борги судновласника.

      Російський кораблель сів на мілину біля узбережжя Британії: дивіться відео 

      Нагадаємо, уночі проти 30 жовтня У Мурманській області Росії під час ремонту та модернізації єдиного російського авіносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док ПД-50. Зауважимо, док почав тонути саме під час виходу з нього авіаносного крейсера. Також у результаті інциденту на палубу "Кузнєцова" завалився баштовий кран, через що той отримав пошкодження борту вище ватерлінії.

      Хто такий Кузьма Мінін? Це російський національний герой, організатор і один з керівників Земського ополчення 1611–1612 років у період боротьби Московії проти польської та шведської інтервенцій.

      Теги: Новини Росії Водний транспорт Великобританія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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