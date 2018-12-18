З судном з Росії з 18 моряками на борту сталася прикрість біля берегів Британії: фото та відео

Російський суховантаж "Кузьма Мінін" сіло на мілину та застряг поблизу графства Корнуолл, що у Великобританії. Причиною інциденту став штормовий вітер.

За інформацією Sky News, на борту корабля перебували 18 російський моряків, натомість жодного вантажу на ньому не було.

Читайте також: У морі біля Криму затонуло російське судно



"Кузьма Мінін" сів на мілину у кількох метрах від пляжу

Chipper has arrived pic.twitter.com/L0T5evIHsA — Nigel K (@NDK72) 18 December 2018

Одразу після події на місце прибули місцеві аварійні служби, зокрема й гелікоптери.

As dawn breaks we're getting more of an idea of the scene off Gyllyngvase Beach #Falmouth as a @MCA_media rescue operation to refloat the Russian cargo ship is underway - picture Neilk Rankin pic.twitter.com/Z87rgBcOK0 — BBC Radio Cornwall (@BBCCornwall) 18 December 2018

Як пише ресурс, екіпаж почав спостерігати проблеми ще перед тим, як вони сіли на мілину, – зокрема, на середині затоки Фамут почав тягнутися якір, але у підсумку морякам його вдалося кілька разів відводити назад.

#KuzmaMinin aground off #Falmouth.

24 hr track from @MarineTraffic - around 45-60 mins from starting to drag anchor until arrival at the beach.@MCA_media say she's empty, so I'd have thought refloating not too tricky, tide & wx permitting. #timewilltell https://t.co/SSBWjc8Njr pic.twitter.com/wLDZl5JjnS — Troy (@wTroyt) 18 December 2018



Наразі триває рятувальна операцію щодо інциденту з "Кузьмою Мініним"

До слова. Як переконують ЗМІ, "Кузьма Мінін" вийшов з порту Тернезен у Нідерландах, де раніше його було заарештовано через борги судновласника.

Російський кораблель сів на мілину біля узбережжя Британії: дивіться відео

Нагадаємо, уночі проти 30 жовтня У Мурманській області Росії під час ремонту та модернізації єдиного російського авіносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док ПД-50. Зауважимо, док почав тонути саме під час виходу з нього авіаносного крейсера. Також у результаті інциденту на палубу "Кузнєцова" завалився баштовий кран, через що той отримав пошкодження борту вище ватерлінії.

Хто такий Кузьма Мінін? Це російський національний герой, організатор і один з керівників Земського ополчення 1611–1612 років у період боротьби Московії проти польської та шведської інтервенцій.