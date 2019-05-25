З танцями та пінними вечірками: як українські школи провели свято останнього дзвоника

Відпер свято останнього дзвоника у школах виглядають не так, як ми всі звикли: без традиційних промов, зустрічей з чиновниками і навіть квітів. Формат урочистостей обирає сам заклад.

У Харкові понад шість тисяч випускників прощалися зі школою з пінними танцями й гучною музикою. Та на цьому пригоди не закінчуються. Ввечері на них чекає кіно просто неба.

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Випускники дуже втомлені, адже цей період у їх житті надзвичайно важливий та складний. Однак, розслаблятися ще зарано – на багатьох чекає іспити та вступ до омріяного ВНЗ.

А от в іншому кутку нашої країни дощ трохи зіпсував плани учнів ліцею імені Василя Стуса, що у Львові. Святкування з внутрішнього дворика перенесли до актової зали. Проте це випускників не засмутило, вони радіють, що виснажливий рік позаду.

Емоції дуже змішані. З одного боку – радість та щастя, адже розпочинається новий етап у житті. А от з іншої боку – ностальгія за школою та сум,

– сказала випускниця ліцею Ірина Федорович.

За словами директора, ліцей вже кілька років не влаштовує лінійок. Тому нового формату, попри негоду, таки дотримались. Загалом цьогоріч школу закінчують понад 300 тисяч учнів. Попереду на них чекає ще вступна кампанія. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме весь місяць. Саме тоді абітурієнти подаватимуть документи до вищих навчальних закладів і складатимуть творчі конкурси.