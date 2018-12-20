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      З тітушками, поліцією і штовханиною: як в Ірпені генплан міста змінили за рекордних 7 хвилин

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      Міськрада Ірпеня під протести мешканців затвердила генплан міста
      Міськрада Ірпеня під протести мешканців затвердила генплан міста / Facebook/Алексей Чернышевич

      Депутати Ірпінської міської ради 19 грудня за лічені хвилини проголосували за генеральний план міста, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів.

      Саме голосування зайняло не більше 7 хвилин.

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      О 9:23 ранку виконувачка обов'язків міського голови Ірпеня Анастасія Попсуй, яку називають ставленицею екс-мера міста Володимира Карплюка, відкрила сесію міськради. А вже о 9:30 29 із 36 депутатів проголосували без обговорення за оновлений генплан міста. О 9:38 в.о. мера закрила засідання.

      Ірпінь генплан скандал голосування
      Депутати Ірпеня за 7 хвилин затвердили генплан міста

      Текст пояснювальної записки до генерального плану та остаточне креслення карти так і не були оприлюднені.

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      Ще задовго до початку засідання зал був повністю заповнений людьми, серед них було чимало молодиків спортивної статури, представників так званої муніципальної варти і правоохоронців, пише "Україна молода".

      Місцевий сайт "Громада Приірпіння" зазначає, що "місця в залі були зайняті працівниками ради та людьми забудовників", а місцевих мешканців, які виступають проти внесення змін до генплану, до зали засідань не пускали "тітушки".

      Міськрада Ірпеня з тітушками і муніципальною вартою у залі голосувала за генплан: дивіться відео

      Місцева активістка та журналістка Михайлина Скорик публікувала фото та відео з місця події. За її словами, підозрілі молодики під міськрадою в Ірпіні почали збиратись ще о 7 ранку, а згодом на засідання не хотіли пропускати нардепів.

      Вона зазначила, що проти нового генплану Ірпеня місцеві мешканці подали понад 2000 протестів та кілька позовів до суду.

      Міськрада Ірпеня з тітушками і поліцією затвердила генплан: дивіться повне відео

      Мешканці міста обласного значення за 8 км від Києва вимагають припинити знищувати ліси навколо Ірпеня та заборонити висотну забудову в кварталах, визначених для індивідуальної забудови. Новим генпланом хочуть легалізувати саме такі висотки, які впродовж останніх кількох років масово будували у місті.

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      Теги: Новини України Новини Києва Скандал Новини нерухомості Новини нерухомості України Скандальні забудови
      Джерело: 24 Канал
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