З травня територіальні громади можуть приєднуватися до міст: які переваги такого союзу

Вони добровільно відмовилися від незалежності. І не шкодують. Так запевняють ті, хто долучився до об'єднаних територіальних громад. З травня перелік тих, хто може об'єднуватися, – розширився.

Медицина – це суттєва перевага в з причин об'єднатися. А ще діти зможуть отримати якіснішу освіту. Адже своїх шкіл в Коцюбинському не вистачає, а до столичних потрапити майже неможливо. Більшість населення працює в Києві, проте комунального транспорту, який з'єднує населені пункти, немає.

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Для будь-яких коцюбинських пенсіонерів – це мрія, щоб ти сів на метро і не платив. Щоб ти сів в комунальний транспорт і не платив. Студентські проїзні починають діяти,

– розповіла жителька Коцюбинського Ірина Федорів.

Зацікавлені об'єднуватися з меншими сусідами і міста. Коростишів - місто, яке славиться своїм мальовничим каньйоном. А тепер воно відоме не тільки цим. Адже об'єднана територіальна громада за чисельністю є однією з найбільших у Житомирській області. До міста вирішили долучитися 25 сіл.

В громаді активно ремонтують садочки і школи. Як і в самому місті, так і в селах. Адже бюджет збільшився втричі. Зокрема, за рахунок коштів, які для ОТГ виділяє держава.

А ще скоро поруч з такими об'єднаннями мають з'явитися нові. Коли територіальна громада сіл долучатиметься до міста обласного значення. Тобто такого, яке вважається економічним центром і де проживає більше 50 тисяч. Раніше до таких союзів були підвищені вимоги і через бюрократію, і складні вибори на них не погоджувалися. З першого травня процедура набагато легша.

До слова, децентралізація дає перенесення влади і грошей на рівень місцевої громади.