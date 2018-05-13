18:34
14 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 9°C
  • вівторок
    22°C 9°C
  • середа
    22°C 12°C
  • четвер
    22°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ДТП З ДІТЬМИ У БІЛОРУСІ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З травня територіальні громади можуть приєднуватися до міст: які переваги такого союзу

498 Читать новость на русском

Вони добровільно відмовилися від незалежності. І не шкодують. Так запевняють ті, хто долучився до об'єднаних територіальних громад. З травня перелік тих, хто може об'єднуватися, – розширився.

Медицина – це суттєва перевага в з причин об'єднатися. А ще діти зможуть отримати якіснішу освіту. Адже своїх шкіл в Коцюбинському не вистачає, а до столичних потрапити майже неможливо. Більшість населення працює в Києві, проте комунального транспорту, який з'єднує населені пункти, немає.

Читайте також: Децентралізація – ефективна протиотрута від російської нав'язаної федералізації, – Порошенко

Для будь-яких коцюбинських пенсіонерів – це мрія, щоб ти сів на метро і не платив. Щоб ти сів в комунальний транспорт і не платив. Студентські проїзні починають діяти,
– розповіла жителька Коцюбинського Ірина Федорів.

Зацікавлені об'єднуватися з меншими сусідами і міста. Коростишів - місто, яке славиться своїм мальовничим каньйоном. А тепер воно відоме не тільки цим. Адже об'єднана територіальна громада за чисельністю є однією з найбільших у Житомирській області. До міста вирішили долучитися 25 сіл.

В громаді активно ремонтують садочки і школи. Як і в самому місті, так і в селах. Адже бюджет збільшився втричі. Зокрема, за рахунок коштів, які для ОТГ виділяє держава.

А ще скоро поруч з такими об'єднаннями мають з'явитися нові. Коли територіальна громада сіл долучатиметься до міста обласного значення. Тобто такого, яке вважається економічним центром і де проживає більше 50 тисяч. Раніше до таких союзів були підвищені вимоги і через бюрократію, і складні вибори на них не погоджувалися. З першого травня процедура набагато легша.

До слова, децентралізація дає перенесення влади і грошей на рівень місцевої громади.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Децентралізація Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сьогодні, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 88
Канів як
сьогодні, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 258
Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
сьогодні, 16:02 Провокація в стилі Трампа: західні ЗМІ про відкриття посольства США в Єрусалимі
475
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сьогодні, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 360
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
сьогодні, 13:39 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра 4848
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук