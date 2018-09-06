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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

З трояндами і поцілунками: Олег Винник презентував новий звабливий кліп на пісню "Ти в курсі"

844 Читать новость на русском
Олег Винник
Олег Винник / Скріншот

Секс-символ українського шоу-бізнесу, український співак Олег Винник продовжує підкорювати серця шанувальниць новими хітами.

У четвер, 6 вересня, на YouTube з'явився новий відеокліп виконавця на пісню "Ти в курсі".

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У новому ролику Олег Винник повстає в образі спокусника у сонцезахисних окулярах та в пелюстках червоних троянд співає романтичну пісню.

олег винник
Олег Винник / Скріншот з відео

"Прем'єра! Повне lyric дивіться на моєму YouTube-каналі", – повідомив співак на своїй сторінці в Instagram.

Олег Винник – "Ти в курсі": дивіться відео

 

Хто такий Олег Винник?Український співак, композитор та автор пісень. Виступав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. Починаючи з 2011 року, Винник почав сольну кар'єру в Україні.

Теги: LifeStyle Музика Новини України Олег Винник
Джерело: 24 Канал
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