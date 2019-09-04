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      З церквою, джакузі і тренажерним залом: що відомо про колонію, куди етапували Зайцеву

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      Засуджену за смертельну ДТП у Харкові Олену Зайцеву етапували у колонію в Дніпропетровській області.

      Покарання винуватиця ДТП у центрі Харкова, в якій загинуло 6 людей, відбуватиме у Покрові (до 2016 – місто Орджонікідзе) Дніпропетровської області.

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      2 вересня Зайцеву етапували у Покровський виправний центр №79. У мережі з'явились фото закладу позбавлення волі.

      Що відомо про колонію? Тут відбувають покарання жінки, яких засудили за важкі злочини, здійнені з необережності, або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.

      З 1 січня 2005 року виправну колонію перепрофілювали у виправний центр для утримання жінок, засуджених до обмеження волі, з сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

      Основним видом діяльності колонії є легка промисловість. Засуджені зобов'яні працювати і отримують за це заробітну плату, з якої відраховують плату виправному закладу за харчування, побутове забезпечення та інші послуги.

      Жінки проживають у 4-поверховому гуртожитку. На території є медпункт, пральня, перукарня, бібліотека, тренажерний зал і каплиця.

      Покров колонія каплиця
      Каплиця на території Покровської колонії №79 / Фото: dp.informator.ua

      Жінки мають можливість самотужки готувати їжу на кухні. В покращених номерах передбачений душ із джакузі.

      Покров Колонія 79 кімната джакузі
      В покращених кімнатах є душ з джакузі / Фото: dp.informator.ua

      Є кімнати для зустрічей з рідними і навіть для психологічного розвантаження.

      Покров колонія Зайцева
      Кімната психологічного розвантаження у Покровській колонії / Фото: dp.informator.ua

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?

      8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.

      Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

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      Теги: Новини Харкова Новини нерухомості Розслідування СІЗО ДТП у Харкові Фотоновини
      Джерело: dp.informator.ua
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