З тюльпанами "Jamala": співачка закохала користувачів новими фотографіями

Українська співачка не перестає хизуватися своєю домашньою рослинністю. Але є чому, оскільки ще минулого року нідерландська фірма "StoKolex" вивела новий вид піоноподібних тюльпанів і назвала в честь співачки Джамали – "Jamala".

На своїй сторінці Facebook зірка розповіла, що в листопаді минулого року їй вислали цибулини квітів з Голландії і її батько відразу ж їх посадив. 12 березня чарівні тюльпани розквітли і Джамала влаштувала з ними весняну фотосесію. Автором знімків стала фотограф Олена Найда.

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Джамала з тюльпанами "Jamala"

"На початку 2017 року голландська компанія з вирощування тюльпанів StoKolex вивела новий сорт квітки і назвала його на мою честь – "Jamala". Я отримала цибулини у подарунок. В листопаді мій тато посадив їх. Кілька місяців очікувань... І ось сьогодні вони майже всі розпустилися! Подобаються тюльпани? Схожі на мене?", – йдеться в дописі артистки у Facebook.



Тюльпани "Jamala"