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З України можуть зробити напівколонію, – експерт закликав розумно ставитись до вимог США

07:01, сьогодні 1208 Читать новость на русском
Вимоги США, зокрема Джо Байдена, загрожують суверенітету України?
Вимоги США, зокрема Джо Байдена, загрожують суверенітету України? / Фото з відкритих джерел

Вплив США на Україну трохи перебільшений. Але щодо вимог Заходу щодо створення антикорупційних судів потрібно шукати компроміс, адже існує загроза втрати частини суверенітету.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами експерта, багато українських політиків, як із коаліційних фракцій, так і з опозиції, дуже не задоволені саме тиском Заходу щодо створення антикорупційних судів і тим, що НАБУ більше орієнтується на Вашингтон, ніж на внутрішньополітичну кон'юнктуру. Але, на його думку, дилема, що одні політики проти корупції, а інші за – помилкова. Це проблема власної гідності країни і необхідності уникнути небезпечного прецеденту щодо обмеження суверенітету.

Одна справа – неформальне зовнішнє управління, коли через фінансові та економічні проблеми Україна змушена прислухатися до побажань, часто вимог ЄС – в рамках Угоди про Асоціацію, плюс умови по "безвізу", вимоги МВФ. Але, коли нам ставляться умови, які по суті своїй навіть формально і за юридичною формою можуть сприйматися, як обмеження суверенітету, це небезпечний прецедент на майбутнє. Це знижує статус країни, її сприйняття як самостійного гравця,
– переконаний Володимир Фесенко.

Зокрема, зазначає політолог, це стосується пропозиції Заходу надати право вето міжнародним організаціям у призначенні суддів. На думку Фесенка, якщо призначення суддів визначатимуть представники міжнародних організацій, це фактично статус напівколонії. Тому, вважає експерт, треба шукати компромісні рішення, наприклад, дати право вето у призначенні суддів громадській раді.

"Не можна прогинатися і виконувати буква у букву все, що від нас вимагають. Інакше завтра нас просто ставитимуть перед фактом виконання вимог. І це буде стосуватися як економічної політики, так і мінських угод, частина положень яких викликає неприйняття в значної частини українського суспільства. А Росія давно наполягає на тому, що Вашингтон і Брюссель повинні змусити Україну виконати мінські угоди. І, якщо ми погодимося віддати частину суверенітету в рамках судової системи, отже, треба бути готовим до позбавлення частини суверенітету в зовнішній політиці", – наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джозеф Байден заявив, що одна з трьох необхідних антикорупційних інституцій в Україні зараз відходить назад. Йдеться про Антикорупційний суд. Джозеф Байден висловив розчарування цією ситуацією.

Теги: Новини України Новини політики Новини США НАБУ Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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