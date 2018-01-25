З України можуть зробити напівколонію, – експерт закликав розумно ставитись до вимог США

Вплив США на Україну трохи перебільшений. Але щодо вимог Заходу щодо створення антикорупційних судів потрібно шукати компроміс, адже існує загроза втрати частини суверенітету.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Депутати хочуть скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

За словами експерта, багато українських політиків, як із коаліційних фракцій, так і з опозиції, дуже не задоволені саме тиском Заходу щодо створення антикорупційних судів і тим, що НАБУ більше орієнтується на Вашингтон, ніж на внутрішньополітичну кон'юнктуру. Але, на його думку, дилема, що одні політики проти корупції, а інші за – помилкова. Це проблема власної гідності країни і необхідності уникнути небезпечного прецеденту щодо обмеження суверенітету.

Одна справа – неформальне зовнішнє управління, коли через фінансові та економічні проблеми Україна змушена прислухатися до побажань, часто вимог ЄС – в рамках Угоди про Асоціацію, плюс умови по "безвізу", вимоги МВФ. Але, коли нам ставляться умови, які по суті своїй навіть формально і за юридичною формою можуть сприйматися, як обмеження суверенітету, це небезпечний прецедент на майбутнє. Це знижує статус країни, її сприйняття як самостійного гравця,

– переконаний Володимир Фесенко.

Зокрема, зазначає політолог, це стосується пропозиції Заходу надати право вето міжнародним організаціям у призначенні суддів. На думку Фесенка, якщо призначення суддів визначатимуть представники міжнародних організацій, це фактично статус напівколонії. Тому, вважає експерт, треба шукати компромісні рішення, наприклад, дати право вето у призначенні суддів громадській раді.

"Не можна прогинатися і виконувати буква у букву все, що від нас вимагають. Інакше завтра нас просто ставитимуть перед фактом виконання вимог. І це буде стосуватися як економічної політики, так і мінських угод, частина положень яких викликає неприйняття в значної частини українського суспільства. А Росія давно наполягає на тому, що Вашингтон і Брюссель повинні змусити Україну виконати мінські угоди. І, якщо ми погодимося віддати частину суверенітету в рамках судової системи, отже, треба бути готовим до позбавлення частини суверенітету в зовнішній політиці", – наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джозеф Байден заявив, що одна з трьох необхідних антикорупційних інституцій в Україні зараз відходить назад. Йдеться про Антикорупційний суд. Джозеф Байден висловив розчарування цією ситуацією.